Стюардеса закликала пасажирів не пити чай або каву в літаку: вона назвала "огидну" причину

Працівниця авіакомпанії закликала людей триматися подалі від асортименту гарячих напоїв на борту літака і натомість порадила пасажирам придбати щось з асортименту вина, пива або спиртних чи безалкогольних напоїв.

Про це пише ladbible.com.

Сьєрра Містт, яка стверджує, що працювала в американській авіакомпанії, пояснила, що вона та її колеги уникають будь-яких напоїв, для приготування яких потрібна гаряча вода.

Стюардеса сказала, що вони вип'ють чашку чаю або кави лише в крайньому випадку, коли вони "дуже відчайдушні", попри те, що низка пасажирів замовляють їх.

Окрім незліченних злетів і посадок, Сьєрра знає про процеси прибирання, які відбуваються в літаку. Після того, як усі мандрівники заходять до терміналу аеропорту, на борт піднімається команда прибиральників, щоб швидко вимити літак і зібрати сміття, яке залишили пасажири. Однак у них небагато часу на це, тож, за її словами, деякими частинами літака нехтують, коли справа доходить до підтримання санітарного стану.

У короткому відео на YouTube, де вона ділиться своїми "секретами стюардеси", жінка стверджує, що автомати, які подають гарячу воду для таких напоїв, як чай і кава, "ніколи не чистять".

Сьєрра сказала: "Якщо ми не дуже відчайдушні, ми не будемо пити каву або чай, які подають в літаку. Вода, яку ми використовуємо для кави та чаю, береться з одного місця, і знаєте що, воно ніколи не очищується. Хоча авіакомпанії можуть казати пасажирам, що вони проводять "регулярні тести якості води", нам сказали, що один тест на одному літаку відбувається раз на шість-дев'ять місяців. І вони не збираються очищати бак, якщо нічого не знайдуть. Це, безумовно, змусило мене відмовитися від звичного гарячого шоколаду в польоті".

У коментарях юзери розділилися на два табори. Так, одні назвали це "огидним" та заявили, що більше не питимуть гарячі напої на борту, а інших це зовсім не налякало. Користувачі зазначили, що після кип’ятіння мало які бактерії виживають, тому боятися нічого.

Нагадаємо, чоловік сфотографував квиток іншого пасажира і потрапив на літак. Про всяк випадок він зробив декілька знімків різних квитків.

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