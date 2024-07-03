Стюардеса запропонувала пасажирці 1500 доларів, але вона відмовилась: що потрібно було зробити

Багато хто вважає, що пропозиція була вигідною.

Мандрівниця розповіла, як у літаку відмовилася від 1500 доларів, які пропонувала бортпровідниця.

Про це пише New York Post.

Як виявилося, потрібно було поступитися своїм місцем на переповненому рейсі. Натомість авіакомпанія пропонувала готівку, а також безкоштовне проживання на одну ніч і перенесений на наступний ранок рейс.

"Ненавиджу, що моя відпустка закінчується сьогодні, тому що я хотіла відмовитися від цього місця за ці 1500 доларів", - розповіла вона у TikTok.

На відео, опублікованому @collinskaye, жінка сидить на своєму місці в літаку, а на задньому тлі лунає оголошення стюардеси. "Хто візьме? $1500", - запитала бортпровідниця, і за декілька секунд виявилося, що хтось прийняв пропозицію, оскільки стюардеса сказала: "Гаразд... Прийнято".

Багато людей у коментарях поспівчували пасажирці, яка не могла запізнитися на рейс, а також зазначили, що вони б не вагалися.

Ви краща ніж я. Я б уже була у готелі, заселяючись у свій номер

Я б зателефонувала їм і продовжила б свою відпустку

Крихітко, я б так швидко піднялась

Я б дуже швидко поступилася своїм місцем і сказала, що у мого рейсу виникли проблеми, лол

Дівчино, тобі треба було встати і сказати всім, що твій рейс скасували

Повідомляється, що авіакомпанії можуть іноді пересаджувати мандрівників, коли на рейс заплановано більше пасажирів, ніж є вільних місць. Це "не є незаконним" і відбувається тоді, коли авіакомпанії "до певної міри" перепродують заплановані рейси, щоб компенсувати "неявки".

Нагадаємо, минулого року мільйонер запропонував жінці в літаку 100 000 доларів за те, щоб вона зняла маску з обличчя. Жінка відмовилась.

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