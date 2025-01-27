Стюардеси заклеїли рот 69-річній п'яній пасажирці: що вона утнула (фото)

Бортпровідниці не витримали та схопили скотч.
Співробітники авіакомпанії заклеїли рот п'яній пасажирці після того, як вона висловила вульгарні та расистські фрази під час польоту. Це сталося після того, як стюардесу звільнили за тверк у літаку.
Тепер бортпровідники були змушені стримувати п'яну пасажирку на борту літака авіакомпанії Fiji Airways після того, як вона почала ображати членів екіпажу, повідомляє Daily Star.
Пасажирці, 69-річній австралійці Стефані Бенкс, бортпровідники заклеїли рот скотчем після того, як вона розлютилася і не змогла заспокоїтися. Вона кричала на членів екіпажу, коли ті намагалися її заспокоїти. Зокрема, коли стюардеса підсіла до неї, Бенкс назвала її "сук*ю", а також використала расистську лайку. Дві стюардеси не витримали та заклеїли рот Стефані скотчем.
Після цього Бенкс оштрафували на 220 доларів у фіджійському суді.
За словами свідка, який перебував на борту літака, жінка летіла зі своїм чоловіком, проте вони не сиділи разом. Інцидент стався на рейсі FJ871, що вилетів із Сан-Франциско до Наді, міста на Фіджі, 19 січня.
Нагадаємо, Ryanair подала до суду на пасажира на 15 000 євро. Компанії набридло, що мандрівники зривають рейси.
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