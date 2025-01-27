Стюардеси заклеїли рот 69-річній п'яній пасажирці: що вона утнула (фото)

Співробітники авіакомпанії заклеїли рот п'яній пасажирці після того, як вона висловила вульгарні та расистські фрази під час польоту. Це сталося після того, як стюардесу звільнили за тверк у літаку.

Тепер бортпровідники були змушені стримувати п'яну пасажирку на борту літака авіакомпанії Fiji Airways після того, як вона почала ображати членів екіпажу, повідомляє Daily Star.

Пасажирці, 69-річній австралійці Стефані Бенкс, бортпровідники заклеїли рот скотчем після того, як вона розлютилася і не змогла заспокоїтися. Вона кричала на членів екіпажу, коли ті намагалися її заспокоїти. Зокрема, коли стюардеса підсіла до неї, Бенкс назвала її "сук*ю", а також використала расистську лайку. Дві стюардеси не витримали та заклеїли рот Стефані скотчем.

Стюардеси заклеїли рот п'яній пасажирці / Фото: Facebook/aflyguyslounge

Стюардеси заклеїли рот п'яній пасажирці / Фото: Facebook/aflyguyslounge

Після цього Бенкс оштрафували на 220 доларів у фіджійському суді.

За словами свідка, який перебував на борту літака, жінка летіла зі своїм чоловіком, проте вони не сиділи разом. Інцидент стався на рейсі FJ871, що вилетів із Сан-Франциско до Наді, міста на Фіджі, 19 січня.

Нагадаємо, Ryanair подала до суду на пасажира на 15 000 євро. Компанії набридло, що мандрівники зривають рейси.

Читайте також: