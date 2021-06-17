Суд Південної Кароліни призупиняє страти засуджених, поки не буде узгоджений склад розстрільної команди

Південна Кароліна - четвертий штат, де тепер дозволені страти через розстріл, - після Оклахоми, Міссісіпі і Юти.

Верховний суд Південної Кароліни тимчасово зупинив страти в штаті доти, поки не будуть завершені процедури для новітнього методу страти - розстрілу. Для цього потрібно затвердити склад команди, яка буде виконувати вирок.

Про це пише BBC.

Новий закон вимагає від засуджених до смертної кари вибирати між двома методами, якщо смертельні препарати недоступні. Але оскільки тюремна влада ще не сформувала розстріл, страти були зупинені Верховним судом.

Ув'язнені Бред Сігмон і Фредді Оуенс повинні були бути страчені в поточному місяці. Засудженим вбивцям відмовили в смертельних ін'єкціях, бо у в'язниці не було необхідних ліків. Брак цих препаратів привів до 10-річної перерви в застосуванні даного методу страти в штаті. Новий закон, який набув чинності минулого місяця, був розроблений, щоб закрити лазівку, яка дозволяла відкладати страту на невизначений термін у разі відсутності наркотичних речовин.

З огляду на відсутність розстрільної команди, страта на електричному стільці була єдиним доступним в штаті методом. Але адвокати Сігмона і Оуенса оскаржили використання цього методу в суді, стверджуючи, що їхні клієнти мають право померти від смертельної ін'єкції.

Вони звернулися до Верховного суду Південної Кароліни з клопотанням про припинення запланованих страт своїх клієнтів до тих пір, поки їхні апеляції не будуть розглянуті. Суд виніс рішення на їхню користь, заявивши, що у в'язнів не було можливості "вибрати спосіб страти".

63-річний Сігмон провів майже 20 років у камері смертників після того, як у 2002 році був засуджений за вбивство батьків своєї колишньої дівчини бейсбольною битою. Страта Оуенса була запланована на 25 червня: 43-річний чоловік перебував у камері смертників від 1999 року, коли він був засуджений за вбивство працівника магазину.

Нагадаємо, у КНДР стратили чиновника, який скаржився на повільну реформу освіти. Пака стратили в березні за звинуваченням у "антипартійній і антиреволюційній діяльності у сфері освіти".

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