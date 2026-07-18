Суд ухвалив безпрецедентне рішення щодо двох золотих рибок: чому про нього заговорив увесь світ

Золота рибка / © Freepik

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Дві золоті рибки, які роками жили у скляній вітрині суші-ресторану в престижному районі Буенос-Айреса, Аргентина, стали героями безпрецедентної судової справи.

Аргентинський суд визнав їх істотами, наділеними свідомістю та правами, створивши важливий юридичний прецедент для захисту тварин, пише CNN.

Акваріум із двома рибками за окликом Феде та Магі був розташований просто на фасаді ресторану. Більшість перехожих майже не звертали на нього уваги, хіба що діти час від часу зупинялися біля вітрини та стукали по склу.

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Втім, одного разу хтось уважніше оцінив умови, у яких перебували тварини. Акваріум стояв під прямими сонячними променями, поруч із жвавим рухом транспорту та постійним вуличним шумом. Саме це поклало початок справі, яка завершилася історичним рішенням суду.

«Будь-хто, хто проходив повз і зупинявся, щоб подивитися, міг побачити, що ці умови не підходять для рибок», — сказав Матіас Труферо, адвокат неурядової організації Jaulas Vacías — притулку, що бореться проти видової дискримінації та надає прихисток понад 200 врятованим тваринам.

За словами юриста, саме через неналежні умови утримання організація вирішила звернутися до суду. Позивачі стверджували, що власники ресторану порушують Закон № 14.346, який передбачає відповідальність за жорстоке поводження з тваринами в Аргентині.

Разом із профільними спеціалістами представники організації підготували судові матеріали. Майже одразу після початку розгляду суд погодився, що рибок необхідно переселити до більш безпечного та відповідного середовища.

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Труферо, який став одним із головних ініціаторів справи, зазначив, що працівники ресторану не заперечували проти такого рішення. Водночас телеканал звернувся до закладу за офіційним коментарем.

«Тримати двох рибок у скляній вітрині — це «приблизно те саме, що помістити двох полярних ведмедів до клітки всередині сауни», — зазначив Карлос Хосе Ага, один із фахівців, який брав участь у рятувальній операції та запропонував взяти рибок під свою опіку.

Після рішення суду Магі та Феде перевезли із 40-літрового акваріума до нового резервуара об’ємом 2 500 літрів, який облаштований у будинку Карлоса Хосе Аги. Суд також постановив, що надалі рибки перебуватимуть під опікою свого усиновителя.

«Риби подібні до космонавтів: вони подорожують у своєму природному середовищі, де ретельно контролюються всі їхні життєво важливі показники, і коли вони прибувають на місце, ці умови необхідно відтворити з великою точністю, щоб уникнути порушень рівноваги, які можуть призвести до зниження їхнього імунітету», — пояснив Ага. «Зараз вони почуваються дуже добре».

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Однак фізичний порятунок рибок був лише одним із завдань судового процесу.

«На початку розгляду справи ми вимагали, щоб риб не лише переселили до безпечного та придатного місця, а й визнали їх суб’єктами права», або «істотами, здатними відчувати», — пояснив Труферо.

Фактично адвокати прагнули домогтися того, щоб закон більше не розглядав риб виключно як майно чи предмети. Натомість вони наполягали на визнанні їх живими істотами, які мають власні права.

Таке судове рішення створює важливий правовий прецедент, який може вплинути на майбутній захист тварин, що утримуються в неналежних умовах, і сприяти забезпеченню для них гідного життя.

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Водночас Труферо наголосив, що саме по собі утримання золотих рибок удома не є незаконним. Усе залежить від того, в яких умовах вони перебувають.

«Саме по собі утримання рибок в акваріумі не є незаконним. Однак незаконним є утримання їх в умовах, що спричиняють жорстоке поводження або знущання. Наприклад, недостатній простір, недостатнє харчування та інші дії, що караються законом», — сказав Труферо про законодавство Аргентини.

Він також звернув увагу, що щодо деяких екзотичних видів можуть діяти окремі обмеження.

«Крім того, якщо йдеться про екзотичний вид, утримання може бути заборонено, якщо це підпадає під дію місцевих законів про дику природу», — додав він, зазначивши, що подібні правила діють і в багатьох інших країнах світу.

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Юрист наголосив, що головна цінність цього судового рішення полягає саме у зміні юридичного статусу тварин.

«Важливість визнання цих тварин суб’єктами права полягає в тому, що вони припиняють розглядатися як річ, як об’єкт», — пояснив Труферо.

За його словами, у випадках жорстокого поводження чи знущань тварини можуть визнаватися потерпілими, а не майном. Це принципово змінює юридичний підхід до вирішення їхньої подальшої долі.

Справа Феде та Магі відкриває можливість для ширшого правового захисту золотих рибок та інших видів, які часто утримуються як домашні улюбленці або використовуються для декоративного оформлення закладів.

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«Особа, що має законне право, мало що або взагалі нічого не може зробити самостійно, якщо не знайдеться хтось, хто виступить від імені тих, хто не може говорити, та забезпечить дотримання закону», — підкреслив Ага, додавши, що Феде та Магі вже повністю освоїлися у своєму новому домі.

Ідея визнавати тварин суб’єктами права не є новою. Першу петицію про хабеас корпус від імені тварини подали ще 2005 року в Бразилії, намагаючись захистити шимпанзе за окликом Суїза. Втім, тварина померла ще до того, як її встигли перевезти до заповідника.

Згодом подібні справи почали з’являтися й в інших країнах, зокрема в Аргентині. Одним із найвідоміших прикладів стала справа орангутанки Сандри, яка народилася в Німеччині та майже два десятиліття прожила у зоопарку Буенос-Айреса.

2014 року аргентинський суд визнав Сандру «нелюдською особою» після позову, поданого екологічними організаціями.

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У рішенні суду зазначалося, що утримання орангутанки в неволі та її демонстрація відвідувачам порушували її права, навіть попри те, що тварина отримувала належний догляд і не зазнавала жорстокого поводження.

Згодом, 2016 року, зоопарк Буенос-Айреса перетворили на екопарк. Тварин прибрали з експозицій, а багатьох із них переселили до спеціалізованих заповідників. Уже 2019 року Сандру перевезли до Центру великих мавп у Ваучулі, штат Флорида, США.

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