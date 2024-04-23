Суд виправдав нетверезого водія через рідкісне порушення функцій організму

Організм деяких людей здатен самостійно виробляти достатню кількість алкоголю, щоб відчувати сп'яніння й страждати від похмілля.
У Бельгії суд виніс виправдальний вирок чоловікові, якого звинувачували у керуванні автомобілем в нетверезому стані. Експертиза справді виявила в його крові алкоголь, однак бельгієць наполягав на тому, що не вживав жодних спиртовмісних напоїв.
Чоловік пройшов три незалежні обстеження у різних лікарів, які дійшли висновку, що чоловік страждає на синдром автоброварні – надзвичайно рідкісний фізіологічний стан, при якому організм чоловіка сам виробляє алкоголь у травній системі.
Про це пише The Guardian.
У вироку суддя зазначив, що чоловік не відчуває симптомів сп'яніння. Ім'я підсудного у публічних документах не розголошується.
За словами клінічної біологині Лізи Флорін, організм пацієнтів із синдромом автоброварні перетворює практично всю їжу та напої на спирт етанол. У більшості випадків люди майже не відчувають сп'яніння, але можуть спостерігатися порушення мовлення та координації рухів, а в рідкісних випадках — запаморочення.
Алкоголь виробляється у травній системі шляхом ендогенного бродіння. Достовірна причина виникнення цього стану поки що невідома, але більшість дослідників вважають, що "винуватцями" є дріжджі Saccharomyces cerevisiae, які безконтрольно розмножуються у кишківнику людини.
Хоча синдром автоброварні може бути у цілком здорових людей, які зловживають вуглеводами, найчастіше він трапляється у людей з діабетом, захворюваннями печінки та ожирінням, а також у пацієнтів з різними хворобами кишківника.
Нагадаємо, існують дієві способи, які дозволяють уникнути надмірного сп'яніння, але немає жодного який допоміг би швидко протверезіти.
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