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Суд виправдав нетверезого водія через рідкісне порушення функцій організму

Суд виправдав нетверезого водія через рідкісне порушення функцій організму

Виправданий чоловік з синдромом автоброварні не відчував симптомів сп'яніння

Організм деяких людей здатен самостійно виробляти достатню кількість алкоголю, щоб відчувати сп'яніння й страждати від похмілля.

У Бельгії суд виніс виправдальний вирок чоловікові, якого звинувачували у керуванні автомобілем в нетверезому стані. Експертиза справді виявила в його крові алкоголь, однак бельгієць наполягав на тому, що не вживав жодних спиртовмісних напоїв. 

Чоловік пройшов три незалежні обстеження у різних лікарів, які дійшли висновку, що чоловік страждає на синдром автоброварні – надзвичайно рідкісний фізіологічний стан, при якому організм чоловіка сам виробляє алкоголь у травній системі.

Про це пише The Guardian.

У вироку суддя зазначив, що чоловік не відчуває симптомів сп'яніння. Ім'я підсудного у публічних документах не розголошується.

За словами клінічної біологині Лізи Флорін, організм пацієнтів із синдромом автоброварні перетворює практично всю їжу та напої на спирт етанол. У більшості випадків люди майже не відчувають сп'яніння, але можуть спостерігатися порушення мовлення та координації рухів, а в рідкісних випадках — запаморочення.

Алкоголь виробляється у травній системі шляхом ендогенного бродіння. Достовірна причина виникнення цього стану поки що невідома, але більшість дослідників вважають, що "винуватцями" є дріжджі Saccharomyces cerevisiae, які безконтрольно розмножуються у кишківнику людини.

Хоча синдром автоброварні може бути у цілком здорових людей, які зловживають вуглеводами, найчастіше він трапляється у людей з діабетом, захворюваннями печінки та ожирінням, а також у пацієнтів з різними хворобами кишківника.

Нагадаємо, існують дієві способи, які дозволяють уникнути надмірного сп'яніння, але немає жодного який допоміг би швидко протверезіти.

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