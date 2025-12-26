ТСН у соціальних мережах

236
2 хв

Суд визнав лайки чоловіка під фото інших жінок зрадою в шлюбі: скільки він заплатить ексдружині

Турецький суд ухвалив резонансне рішення, визнавши лайки чоловіка під фото інших жінок у соціальних мережах достатньою підставою для розлучення та виплати компенсації.

Фото автора: Юлія Шолудько Юлія Шолудько
Чоловік зі смартфоном

Чоловік зі смартфоном / © pexels.com

У Туреччині суд визнав, що лайки чоловіка під публікаціями інших жінок у соціальних мережах можуть бути підставою для розлучення.

Суд дійшов висновку, що така поведінка онлайн порушує подружній обов’язок вірності та підриває довіру у шлюбі, передає Oddity Central.

Резонансна справа розглядалася в місті Кайсері. Місцева жінка, яку ЗМІ ідентифікують лише ініціалами ХБ, подала позов про розлучення, звинувативши чоловіка у словесних образах, надмірному захопленні соцмережами та регулярному лайканні відвертих фото інших жінок із непристойними коментарями.

Адвокати позивачки наполягали, що така поведінка є формою психологічної зради, і вимагали фінансової компенсації.

Чоловік, відомий як СБ, заперечив звинувачення та подав зустрічний позов. Він заявив, що дружина принижувала його батька, а її ревнощі, за його словами, шкодили його репутації. Втім, після аналізу аргументів обох сторін суд визнав більшу провину саме за чоловіком.

Суд зобов’язав СБ виплачувати щомісячні аліменти у розмірі 750 турецьких лір (близько 20 доларів), а також компенсацію моральної шкоди — 80 тисяч лір (приблизно 2000 доларів). У рішенні зазначено, що навіть на перший погляд невинні онлайн-взаємодії можуть спричиняти емоційну нестабільність і руйнувати баланс у подружніх стосунках.

СБ намагався оскаржити рішення, назвавши суму компенсації завищеною, однак апеляційний суд залишив вирок без змін. Суддя підкреслив, що регулярне лайкання фото інших жінок є фактором, який підриває довіру в шлюбі.

Юристи прогнозують, що ця справа може вплинути на подальшу судову практику в Туреччині. За їхніми словами, цифрові докази — скриншоти, повідомлення та активність у соцмережах — дедалі частіше враховуватимуться під час розгляду справ про розлучення. Адвокати радять громадянам усвідомлювати, що поведінка онлайн може мати цілком реальні юридичні наслідки.

Нагадаємо, у Китаї чоловік хотів повернути через суд гроші за колготки та суп, які купував дівчині.

