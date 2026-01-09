Суд визнав шлюб недійсним через промову, написану ChatGPT

Реклама

Суд у місті Зволле, Нідерланди, визнав шлюб недійсним через порушення процедури під час церемонії одруження.

Як повідомляє NOS, причиною стало те, що промову для весілля написали за допомогою ChatGPT, і вона не відповідала вимогам Цивільного кодексу.

Як випливає з судового рішення, торік пара запросила свого знайомого провести весільну церемонію як так званого «одноденного бабса» — надзвичайного чиновника, призначеного лише на один день. Під час церемонії, що відбулася 19 квітня 2025 року, також був присутній офіційний реєстратор шлюбів муніципалітету Зволле.

Оскільки молодята хотіли неформальну та легку атмосферу, одноденний чиновник підготував промову за допомогою ChatGPT. Саме цей факт згодом став підставою для перевірки законності шлюбу.

Генеральна прокуратура повідомила, що отримала сигнал від муніципалітету про можливу недійсність укладеного шлюбу. Після аналізу обставин справу було передано до суду для ухвалення рішення.

Під час церемонії чоловікові та жінці ставили запитання у вільній формі — зокрема про готовність бути поруч, підтримувати одне одного, сміятися та долати життєві труднощі разом. Після відповідей «одноденний бабс» оголосив пару чоловіком і дружиною, назвавши їх «командою», «трохи божевільною парою», «коханням і домом одне для одного».

Втім, суд дійшов висновку, що така церемонія не відповідала вимогам закону. Зокрема, не було чітко зафіксовано заяви подружжя про згоду виконувати всі обов’язки, передбачені шлюбом згідно зі статтею 1:67 Цивільного кодексу. Саме це формулювання є обов’язковим для юридичного визнання шлюбу.

Подружжя заявило, що втрата офіційної дати весілля має для них серйозні емоційні наслідки. Вони наполягали, що відповідальність за помилку не лежить на них, а присутній на церемонії реєстратор не звернув уваги на порушення процедури.

Пара звернулася до суду з проханням зберегти первинну дату весілля або визнати її адміністративно як дату укладення шлюбу. Однак суд відмовив у цьому клопотанні, наголосивши, що не може ігнорувати вимоги закону, навіть з огляду на особисту значущість цієї дати для подружжя.

