Суд заборонив жінці заходити до кімнати брата: що вона робила ночами протягом восьми років

Сімейний суд Сінгапуру нещодавно видав наказ про часткову домашню заборону жінці, яка, як стверджується, силоміць входила до кімнати свого дорослого брата в неробочий час ночі, щоб прибирати.

Про це пише Oddity Central.

31 жовтня брат і сестра отримали судові ордери одне проти одного після химерної юридичної суперечки, яка змусила суддю почухати потилицю. Жінці вдалося отримати захисний припис проти брата, який, як повідомляється, фізично напав на неї, в той час як він отримав домашній припис, що забороняє їй заходити до його кімнати, через що він і напав на неї. Ще один брат розповів суду, що напруженість у стосунках між ними зростала роками, особливо через те, що їхня сестра приходила до кімнати брата посеред ночі, щоб прибрати, втручаючись у його особистий простір і заважаючи йому спати. Одного разу чоловік просто зірвався.

"Я визнаю, що в звичайних умовах, коли сестра прибирає кімнату брата, це нешкідливо – і дійсно є проявом любові – і, безумовно, не є переслідуванням", - сказав суддя, уточнивши, що за певних обставин те, що може вважатися нешкідливим для одних, може бути дуже болісним для інших.

За словами брата, протягом останніх восьми років його сестра регулярно вривалася вночі до його кімнати, щоб прибрати, повністю ігноруючи його протести і потребу в приватності. Спочатку вона приходила близько 21-ї години, але потім почала приходити о 23-й, а іноді залишалася до 4 ранку, прибираючи кімнату. Навіть якщо вона іноді йшла раніше, то поверталася посеред ночі і прибирала до ранку.

Спільний брат підтвердив судді дивний графік прибирання сестри, додавши, що його брат часто поспішав додому і замикав двері своєї кімнати лише для того, щоб вона не увійшла. Однак вона рідко приймала відмову і зазвичай знаходила спосіб увійти до кімнати, щоб прибрати її. Коли її запитали, чому вона наполягала на прибиранні кімнати брата, жінка просто відповіла, що їй "потрібно було це зробити".

"Тому що мені потрібно працювати, шановний", - сказала вона судді. "Мені потрібна робота, мій власний графік. Я маю жити за власним графіком, у свій вільний час. Я не можу сказати: ви хочете, щоб я прийшла о 8 ранку, значить, о 8 ранку. Я не їхня покоївка, я не їхня робітниця".

Жінка намагалася пояснити, що прибирає кімнату брата проти його волі, тому що він не хотів прибирати сам, мовляв: "Якщо людина сама робить домашню роботу, сама прибирає у своїй кімнаті, то це нормально. Але після 40 років вони взагалі цього не роблять. Навіть пальцем!".

Однак суддя відхилив її пояснення, заявивши, що "обидві сторони є дорослими, і сестрі не потрібно було нав'язувати братові свої власні стандарти гігієни". Він також визнав, що напад брата на сестру був "неприйнятним", але припустив, що це могло бути реакцією на сильний стрес, спричинений поведінкою сестри.

На запитання, чи підкориться вона наказу судді припинити заходити до кімнати брата без його згоди, сінгапурська жінка відповіла: "Ні, тому що... Ця квартира належить моєму батькові, а не йому. Якщо йому незручно, він може не заходити. Ви попросіть його, щоб він не заходив або знайшов собі власне місце. Тому що, буквально, він не доглядає свою кімнатою, і він розведе всіх шкідників".

Однак їй потрібно бути обережною, оскільки порушення судового наказу є кримінальним злочином, що карається штрафом, ув'язненням або тим і іншим разом.

Нагадаємо, китаянка опинилася на межі розлучення після народження темношкірого сина. Її чоловік спантеличений і вимагає зробити тест на батьківство.

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