Суд змусив Ісуса Петровича Христоса повернути собі справжнє ім'я

У Росії суд зобов’язав жителя Казані Ісуса Петровича Христоса повернути собі справжнє ім’я та прізвище.

Про це повідомляє видання «Бізнес Online».

Позов до суду подав прокурор Казані Ільдар Ісмагілов на підставі висновку Мін’юсту РФ, згідно з яким зміну імені з релігійних причин заборонено. Прокуратура вважає, що таким чином чоловік вводить в оману громадян та ображає почуття віруючих.

Раніше казанця звали Євген Петрович Чекулаєв. Саме таке ім’я повинен повернути йому місцевий відділ загсу за рішенням суду.

Видання повідомляє, що у цього чоловіка, який змінив собі ім’я та прізвище, ще понад 10 років тому виявили органічний розлад особистості. Психічний розлад начебто став наслідком тяжкої черепно-мозкової травми, отриманої у 2010 році.

За інформацією видання, чоловік був неодноразово судимий за пограбування та розбій, а 2014 року потрапив на профілактичний облік у нарколога.

Агентство РБК повідомило, що у грудні 2025 року його було засуджено на два роки умовно за фіктивну реєстрацію мігрантів у себе у квартирі — Ісус Петрович Христос прописав у себе 45 людей. Допомогу мігрантам чоловік мотивував тим, що отримує лише пенсію з інвалідності і йому не вистачає грошей. За одну прописку він отримував близько 2 тис. руб.

