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ТСН у соціальних мережах

Підозрюваний напав на суддю

Підозрюваний напав на суддю / © скриншот з відео

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
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158
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2 хв
Підозрюваний напав на суддю

Суддя залишився зі зламаним пальцем після нападу підозрюваного — фото

Чоловік жбурнув у суддю мікрофон.

Автор публікації
Юлія Шолудько Юлія Шолудько

В Аргентині підозрюваний напав на суддю під час засідання та зламав йому палець.

Про це пише Need To Know.

Підсудний на прізвище Велозо кинув у суддю воду і мікрофон, зламавши йому палець. Він також напав на свою офіційну захисницю Марту Гіані та прокурора Рубена Негро. За повідомленнями місцевої преси, він кричав на них і сказав: «Я знайду їх на вулиці».

Суддя Хуан Мартін Бруссіно Каїн негайно призупинив слухання і наказав перевести Велозо.

Чоловік був заарештований після того, як брав участь у заворушеннях в церкві. Під час арешту Велозо побився з двома поліцейськими. Стверджується, що він вдарив одного з них кулаком, в результаті чого той вивихнув один із пальців. Він був поміщений під арешт за «опір представникам влади і нанесення тілесних ушкоджень».

Підозрюваний напав на суддю / © скриншот з відео

Підозрюваний напав на суддю / © скриншот з відео

Вважається, що Велозо розлютився під час слухання після того, як попросив суддю привести поліцейського, який, за його словами, «вдарив» його. Хуан відмовив йому в цьому проханні.

Велозо був заарештований 29 березня, а слухання відбулося 30 березня. Після цього інциденту суддя постановив провести слухання ще раз, проте Велозо відмовився брати в ньому участь.

Попри його бажання не бути присутнім, слухання відбулося, і Хуан виніс рішення про превентивне утримання під вартою строком на два місяці. Слухання відбулися в суді Чіполлетті в Ріо-Негро.

Нагадаємо, 60-річний мер надіслав відео своєї мастурбації не туди, куди планував. Чиновнику довелося подати у відставку.

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