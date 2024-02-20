Суддю заскочили за "брудним" листуванням під час засідання у справі про вбивство дитини – відео

Суддя з Оклахоми, США, яка надіслала понад 500 текстових повідомлень під час засідання у справі про вбивство, подала у відставку.

Про це пише AP.

Трейсі Содерстром заскочили на надсиланні сотень повідомлень своєму помічнику з лави під час спостереження за судовим процесом у справі про вбивство дворічного хлопчика, зокрема SMS, де вона висміювала прокурорів.

Голова Верховного суду Оклахоми Джон Кейн рекомендував усунути Содерстром після розслідування, яке встановило, що вона знущалася з прокурорів, сміялася з коментарів про геніталії прокурора, називала адвоката "приголомшливим", а головного свідка – "брехуном".

Усе це потрапило на камеру відеоспостереження.

Їй загрожувало звільнення з посади за звинуваченнями, які містили грубу зневагу службовими обов'язками, утиски на посаді, відсутність належного темпераменту та нездатність контролювати свою посаду.

У результаті, суддя сама подала у відставку. Вона також погодилася більше не претендувати на посаду судді в Оклахомі, що дозволило їй уникнути складної процедури усунення, а також зберегти пенсію.

Нагадаємо, чоловік стрибнув із кулаками на суддю під час винесення вироку. Йому не сподобався результат засідання.

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