Судмедексперт розповів про найжахливіші смерті: "Ніколи не довіряйте півню"

Австралійський судмедексперт Роджер Баярд, якого називають «Доктор Смерть», поділився спостереженнями про найжахливіші способи загибелі, ґрунтуючись на багаторічному досвіді дослідження смертей — від злочинів серійних убивць до фатальних випадків за участю тварин.

За десятиліття роботи експерт вивчив сотні справ і неодноразово стикався з нетиповими та шокувальними причинами смерті. В подкасті I Catch Killers він зізнався: «Я колекціоную мертвих тварин. Собак, змій, акул, півнів, скумбрій».

Один із випадків, який особливо запам’ятався Баярду, стався в гавані Дарвіна. Там рибалка загинув після того, як 25-кілограмова скумбрія вистрибнула з води й влучила в нього. «Не те місце, не той час», — прокоментував експерт.

Патологоанатом також згадав одну зі своїх перших справ, пов’язану з так званими «вбивствами з тілами в бочках» у Сноутауні, що сколихнули Австралію у 90-х роках.

«Я не усвідомлював, що коли телефонує керівник відділу з розслідування тяжких злочинів, це означає, що справа досить серйозна», — сказав Роджер.

Злочини були організовані Джоном Джастіном Бантінгом разом із Робертом Джо Вагнером та Джеймсом Спірідоном Власакісом. Вони катували й убивали людей, яких підозрювали у злочинах, а також переслідували представників ЛГБТК-спільноти та інших жертв.

«Це був мій перший тиждень на чергуванні, — сказав Роджер, — у бочках лежало вісім частково розчленованих тіл».

Серед найбільш незвичайних випадків — смерть літньої жінки, яку атакував півень. За словами Баярда, у неї були варикозні вени, і навіть незначне ушкодження призвело до фатальної кровотечі.

«Маленька старенька збирала яйця на задньому дворі… Півень кинувся на неї, а у неї були варикозні вени, і він дзьобнув її в ногу, що призвело до її смерті».

Експерт наголосив, що навіть незначні травми можуть бути небезпечними для людей із таким діагнозом.

«Я мав справу з декількома випадками смерті людей із варикозним розширенням вен, які отримали лише незначні травми. Причиною смерті стали подряпини від кота».

Він пояснив, що ділиться такими історіями не заради сенсаційності, а щоб попередити людей про ризики.

«Ось чому я публікую такі матеріали — не тому, що вони дивні й химерні. А щоб люди знали: якщо у вас варикозне розширення вен і з’явилася невелика ранка, ляжте, притисніть її пальцем і підніміть ногу… ви виживете. Але ніколи не довіряйте півню».

Окрім цього, Баярд звернув увагу на психологічне навантаження професії.

«Ніхто не говорить про ПТСР у судових патологоанатомів», — сказав він. «Ми бачимо обгорілі тіла, розчленовані тіла, дітей, що померли від голоду. Потім нам доводиться детально описувати все це в суді — іноді під час цього нашу достовірність піддають жорсткій критиці. Коли я лише починав, я думав, що знайду причини всіх цих смертей — я був сповнений ентузіазму. Але потім, у міру того як я все глибше занурювався у свою роботу, я усвідомив: ні, я не завжди зможу знайти відповіді. І мені доведеться сідати з родинами і казати: «Я не маю уявлення». Все, що я можу їм сказати, це: «Ви ні в чому не винні».

