Сухі та потріскані п’яти: як допомогти шкірі в домашніх умовах

Стопи / © Pixabay

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Фахівці радять регулярно зволожувати шкіру стоп кремами з сечовиною, гліцерином, молочною кислотою, керамідами, вазеліном або маслом ши. Особливо ефективною є сечовина, яка утримує вологу та пом’якшує огрубілу шкіру.

Про це пише Egeszsegkalauz.

Дієвий засіб у домашніх умовах

Один із простих домашніх методів — так званий «шкарпетковий» спосіб: після нанесення жирного крему або вазеліну ноги накривають плівкою та надягають бавовняні шкарпетки для кращого зволоження.

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«Вам не потрібно залишати його на ніч: навіть година-дві можуть допомогти. Герметичне покриття зменшує випаровування, тому активні інгредієнти та волога краще залишаються на шкірі», —пишуть фахівці.

Також важливо делікатно відлущувати ороговілу шкіру 1–2 рази на тиждень і наносити крем одразу після душу, коли шкіра ще злегка волога.

Також слід приділити увагу вибору взуття. Так, капці та сандалі без задника можуть посилювати сухість шкіри, адже п’яти постійно залишаються відкритими та зазнають додаткового навантаження під час ходьби.

«Людям, схильним до появи тріщин на п’ятах, рекомендують іноді обирати закрите, більш м’яке взуття або носити шкарпетки, особливо перебуваючи вдома», — радять експерти.

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Прокоментували вони й застосування вазеліну.

«У наш час косметичних інновацій багато людей забувають про це, хоча вазелін все ще є одним із найефективніших зволожувальних інгредієнтів. Він добре працює не тому, що додає води шкірі, а тому, що запобігає її втраті. Ось чому він може бути особливо корисним для дуже сухих, потрісканих п’ят», — йдеться у матеріалі.

У разі глибоких тріщин, болю або запалення слід звернутися до лікаря — дерматолога або падолога. Вкрай важними слід бути діабетикам, оскільки навіть незначну травму важче загоїти.

Насамкінець, для профілактики ключовим залишається регулярний догляд.

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Нагадаємо, є спосіб швидше зняти свербіж після укусу комара можна. Зокрема, лікарка радить не розчісувати місце укусу, а просто легенько потерти шкіру двома пальцями. Це швидко зменшує неприємні відчуття: легке тертя допомагає «перекрити» сигнал свербежу та не дає йому посилюватися. Важливо не травмувати шкіру — розчісування тільки посилює подразнення, тоді як м’який вплив дозволяє уникнути запалення та зменшити дискомфорт.

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