Сукня мачухи нареченої, зроблена своїми руками, стала вірусною в Мережі: "Повна катастрофа" (фото)

Жінку жорстоко висміяли в соціальних мережах після того, як вона поділилася сукнею, пошитою власноруч, щоб одягнути її на весілля своєї падчерки.

Про це пише New York Post.

Вбрання, натхненне сукнею британської модельєрки Стелли Маккартні вартістю 1673 долари, була визнана "повною катастрофою" членами спільноти на Facebook.

У своєму дописі жінка пояснила, що хотіла "щось дійсно особливе, щоб одягнути як мачуха нареченої". Хоча вона не могла дозволити собі справжню сукню від Стелли Маккартні, яку спочатку знайшла на Pinterest, вона спробувала зв'язати гачком власну версію.

Її надихнула сукня Стелли Маккартні, яку вона знайшла на Pinterest / Фото: Facebook

Сукня мачухи нареченої / Фото: Facebook

"Наскільки складно це може бути?" - написала вона у своєму дописі. "Тож 350 годин потому я все ще намагалася закінчити її, що пояснює ціну. Щоб я могла використати її знову в червні на весіллі іншої падчерки, я створюю павутинну сітку між квітами того ж кольору, що й сукня, і думаю пофарбувати її в лаймово-оливковий колір. Думаєте, це спрацює? Сукню до цього бачила лише сім'я".

Сукня мачухи нареченої / Фото: Facebook

Інші учасники групи у Facebook спочатку підтримали жінку, вихваляючи її майстерність, але потім коментарі стали токсичними.

"Коли я прокручувала донизу, ставало ще гірше. Бюстгальтер видно. І це погана копія чужої сукні", - написала одна людина. "Вона навмисно ненавидить свою падчерку, чи вона просто настільки відірвана від життя?", - сказав інший. "Думаю, сукня мала б кращий вигляд у вогні", - додав третій юзер.

Сукня мачухи нареченої / Фото: Facebook

Багатьох також здивувало те, скільки часу знадобилося жінці для завершення роботи над сукнею: "350 ГОДИН! Це два з половиною місяці роботи на повну ставку", "Пані, ваш час коштує набагато більше. Люди збожеволіли".

Нагадаємо, наречена переробила весільну сукню бабусі та показала відео реакції рідної людини. Після обіймів бабуся миттєво розплакалася.

Читайте також: