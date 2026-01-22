Суміш дикобраза, їжака та бджоли: дивна тварина Мадагаскару приголомшила Мережу (фото)

Hemicentetes semispinosus / © Вікіпедія

Дивна тварина, схожа на суміш дикобраза, їжака та бджоли — це низинний смугастий тенрек (Hemicentetes semispinosus), житель Мадагаскару.

Про нього йдеться у матеріалі discoverwildlife.

«Цей тенрек, пишуть фахівці, більше нагадує розпатлану джмелицю, ніж ссавця, яким він є насправді. Низинний смугастий тенрек належить до дуже цікавої групи тварин. Попри те, що вони тісно пов’язані між собою, зовнішній вигляд і спосіб життя різняться надзвичайно сильно», — зазначають експерти.

Hemicentetes semispinosus Фото wikimedia

Багато видів тенреків виглядають по-різному, але при цьому можуть дуже нагадувати інших тварин, до яких не мають прямого родинного відношення. Деякі схожі на їжаків, деякі — на землерийок, інші — на мишей чи щурів. Це яскравий приклад як дивергентної, так і конвергентної еволюції.

Дивергентна еволюція відбувається, коли види однієї групи розвивають різні риси у відповідь на різні умови середовища та спосіб життя. Конвергентна еволюція — коли види з різних груп набувають подібних рис через схожий вплив навколишнього середовища.

Наприклад, низинний смугастий тенрек, як і далекий родич їжаків, розвинув гострі колючки для захисту від хижаків — подібне рішення для однієї і тієї ж проблеми виживання.

