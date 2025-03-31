Сумна історія «щасливого»: як дивне ім’я зруйнувало життя чоловіка (фото)

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Японець на ім’я Геппі, що перекладається як «щасливий», пожалівся, що в дитинстві воно привертало до нього знущання, а в дорослому віці — глузування. З подібною проблемою зіткнулася жінка, якій 16 років відмовляються видати паспорт через «несерйозне» ім’я.

Як пише Oddity Central, коли мама Тераучі Геппі (Terauchi Happy) обирала йому нетрадиційне ім’я, вона й гадки не мала, які проблеми воно створить для нього протягом усього життя.

27-річний чоловік наполягає, що не тримає зла на свою матір, адже вона назвала його «Happy» лише для того, щоб висловити радість, яку відчула, коли він з’явився на світ. Фактично, це єдина причина, чому він ніколи не змінював своє ім’я, попри страждання, які це йому завдало. Коли він був маленьким хлопчиком, інші діти дражнили і навіть знущалися з нього через його ім’я, і, на жаль, з віком ситуація не покращилася. Компанії завжди думали, що він жартує, коли він надсилав своє резюме на роботу, а незвичне ім’я навіть зруйнувало його романтичні стосунки.

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Тераучі Геппі / Фото: ABEMA Prime

У дитинстві Тераучі ненавидів такі свята, як дні народження чи свята з привітаннями, що містило слово «happy», наприклад, «happy birthday», тому що це завжди призводило до дражнилок з боку інших дітей. Коли з нього знущалися, діти говорили такі речі, як «Ти щасливий, але не маєш щасливий вигляд» або «Навіть якщо з тебе знущаються, ти все одно щасливий, чи не так?».

Навіть під час церемонії вступу до коледжу, коли назвали його ім’я, всі звернули на нього увагу, і Тераучі був у відчаї, переконаний, що його дитяче жахіття починається знову. У якийсь момент він вирішив офіційно змінити своє ім’я, але подумав про те, чому його назвала мама, і врешті-решт вирішив відмовитися від цієї ідеї.

Документ Тераучі Геппі / Фото: ABEMA Prime

Коли він почав шукати роботу і розсилати резюме, компанії часто ігнорували його, бо думали, що він їх розігрує, і навіть коли його викликали на співбесіди, люди думали, що він жартує, поки він не показував їм своє посвідчення особи. Єдиний раз, коли його ім’я зіграло йому на руку, це коли він подав заявку на роботу продавця, і одна компанія вважала його ім’я добрим знаком.

Під час виступу на телешоу ABEMA Prime Тераучі Геппі також стверджував, що його ім’я завадило йому одружитися. Коли настав час знайомства з родиною його дівчини, він побачив, як її батьки скривилися, почувши його ім’я, і їхні стосунки врешті-решт розпалися. Він додав, що старші люди зазвичай хмуряться, коли чують його ім’я, тому що вони не звикли до таких нетрадиційних імен.

Нагадаємо, подружжя, яке має 9 доньок, але мріяло про сина, здивувало іменами дівчат.