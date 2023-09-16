Сумна мавпа прийшла на похорон фермера, який давав їй їжу, та втішила сім'ю – фото

Вона підняла покривало та подивилася йому в очі, щоб "переконатися, що товариш дійсно мертвий".

В Індія мавпа прийшла на похорон фермера, який годував її перед смертю.

Про це пише Daily Star.

Дика тварина відвідала сімейний будинок у селі Гондія в Уттар-Прадеш, коли відбувався похорон Чанданлала Верми.

На кадрах, які з'явилися в Мережі, видно, як мавпа наближається до Верми і підіймає покривало з його обличчя, а потім дивиться йому в очі. Експерти з тварин вважають, що цей крок був жестом, коли примат переконував себе, що його улюблений компаньйон дійсно мертвий.

Мавпа на похороні фермера / Фото: CEN

Потім він притиснув груди і руки до землі, перш ніж приєднатися до членів сім'ї та друзів, що оплакували покійного. Якоїсь миті мавпа навіть поклала руку на коліно жінки, демонструючи втіху.

Мавпа на похороні фермера / Фото: CEN

Член сім'ї загиблого Судхір Верма повідомив місцевим ЗМІ, що коли фермер був живим, він проводив дні на своїх полях. Він також стежив за своїм урожаєм із сусідньої хатини, щоб вберегти його від голодних тварин, і, перебуваючи там, щодня ділився їжею з мавпою.

Мавпа на похороні фермера / Фото: CEN

Це не перший випадок, коли мавпа тужить за людиною, показуючи, що примати, як і ми, здатні на складні емоції. Пітамбарам Раджан з Баттікалао в Шрі-Ланці аналогічним чином годував дику сіру мавпу лангура, щодня даючи тварині фрукти та печиво. Коли Раджан помер, а його сім'я та друзі оплакували його смерть, вони були здивовані, побачивши там мавпу, що виражає свою повагу.

Було знято, як мавпа дивиться на свого приятеля, що лежить у труні, а потім нахиляється, щоб обійняти його, і навіть поцілувала його в щоку.

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