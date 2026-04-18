Суп довголіття: рецепт від найстарішої родини світу з сумарним віком 800 років

Вважається, що один із секретів довгого життя криється у простій, але поживній страві — супі, який щодня вживали представники однієї з найстаріших родин у світі.

Як пише Mirror, йдеться про братів і сестер Меліс, які мешкали у віддаленому селі на італійському острові Сардинія.

Загальний вік членів цієї родини перевищував 800 років, і дослідники неодноразово звертали увагу на їхній спосіб життя та харчування.

Однією з основ їхнього раціону був так званий «суп довголіття» — проста страва з натуральних інгредієнтів, яка сьогодні здобула популярність серед прихильників здорового способу життя.

Як зазначають у проєкті Blue Zones, цей суп є «ситною стравою, яку щодня на обід вживають деякі з довгожителів світу, що мешкають на Сардинії, Італія».

Рецепт легко адаптувати під сезонні овочі, однак його ключовими складниками залишаються бобові та фрегола — традиційна сардинська паста з манної крупи.

Інгредієнти супу довголіття:

½ склянки сушених очищених бобів

½ склянки сушеної квасолі

⅓ склянки сушеного нуту

7 столових ложок оливкової олії

1 цибулина (нарізана)

2 морквини (нарізані)

2 стебла селери (нарізані)

2 чайні ложки подрібненого часнику

1 банка помідорів

3 картоплини (кубиками)

1½ склянки нарізаного фенхелю

¼ склянки петрушки

свіжий базилік

⅔ склянки фреголи

½ ч. л. солі

½ ч. л. чорного перцю

¼ склянки тертого пекоріно романо

Спосіб приготування:

Замочіть боби, квасолю та нут у великій кількості води щонайменше на 8 годин. Потім злийте воду та добре промийте.

У великій каструлі розігрійте 3 столові ложки оливкової олії. Додайте цибулю, моркву та селеру й обсмажуйте близько 5 хвилин, регулярно помішуючи.

Додайте часник і готуйте ще приблизно 20 хвилин. Після цього додайте помідори, картоплю, фенхель, зелень і нут. Залийте водою так, щоб вона покривала інгредієнти приблизно на 2–3 см.

Доведіть до кипіння, потім зменшіть вогонь і варіть на слабкому вогні без кришки, поки бобові не стануть м’якими.

За потреби підливайте воду. Загальний час варіння — близько 1–1,5 години.

Після цього додайте фреголу, посоліть і поперчіть. Варіть ще приблизно 10 хвилин, доки паста не стане м’якою.

Перед подачею додайте в кожну тарілку трохи оливкової олії та посипте тертим сиром.

За бажанням у суп можна додати й інші овочі — наприклад, капусту, броколі, цвітну капусту або кабачки.