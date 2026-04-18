Суп довголіття: рецепт від найстарішої родини світу з сумарним віком 800 років
Суп із бобових, овочів і традиційної пасти фреголи вважають одним із секретів довголіття — саме його щодня їли представники однієї з найстаріших родин у світі.
Вважається, що один із секретів довгого життя криється у простій, але поживній страві — супі, який щодня вживали представники однієї з найстаріших родин у світі.
Як пише Mirror, йдеться про братів і сестер Меліс, які мешкали у віддаленому селі на італійському острові Сардинія.
Загальний вік членів цієї родини перевищував 800 років, і дослідники неодноразово звертали увагу на їхній спосіб життя та харчування.
Однією з основ їхнього раціону був так званий «суп довголіття» — проста страва з натуральних інгредієнтів, яка сьогодні здобула популярність серед прихильників здорового способу життя.
Як зазначають у проєкті Blue Zones, цей суп є «ситною стравою, яку щодня на обід вживають деякі з довгожителів світу, що мешкають на Сардинії, Італія».
Рецепт легко адаптувати під сезонні овочі, однак його ключовими складниками залишаються бобові та фрегола — традиційна сардинська паста з манної крупи.
Інгредієнти супу довголіття:
½ склянки сушених очищених бобів
½ склянки сушеної квасолі
⅓ склянки сушеного нуту
7 столових ложок оливкової олії
1 цибулина (нарізана)
2 морквини (нарізані)
2 стебла селери (нарізані)
2 чайні ложки подрібненого часнику
1 банка помідорів
3 картоплини (кубиками)
1½ склянки нарізаного фенхелю
¼ склянки петрушки
свіжий базилік
⅔ склянки фреголи
½ ч. л. солі
½ ч. л. чорного перцю
¼ склянки тертого пекоріно романо
Спосіб приготування:
Замочіть боби, квасолю та нут у великій кількості води щонайменше на 8 годин. Потім злийте воду та добре промийте.
У великій каструлі розігрійте 3 столові ложки оливкової олії. Додайте цибулю, моркву та селеру й обсмажуйте близько 5 хвилин, регулярно помішуючи.
Додайте часник і готуйте ще приблизно 20 хвилин. Після цього додайте помідори, картоплю, фенхель, зелень і нут. Залийте водою так, щоб вона покривала інгредієнти приблизно на 2–3 см.
Доведіть до кипіння, потім зменшіть вогонь і варіть на слабкому вогні без кришки, поки бобові не стануть м’якими.
За потреби підливайте воду. Загальний час варіння — близько 1–1,5 години.
Після цього додайте фреголу, посоліть і поперчіть. Варіть ще приблизно 10 хвилин, доки паста не стане м’якою.
Перед подачею додайте в кожну тарілку трохи оливкової олії та посипте тертим сиром.
За бажанням у суп можна додати й інші овочі — наприклад, капусту, броколі, цвітну капусту або кабачки.