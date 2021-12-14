Суперечка за мільярди: вдова, дочки, сестра та коханка покійного російського олігарха не можуть поділити його спадщину

Суперечка за мільярди: вдова, дочки, сестра та коханка покійного російського олігарха не можуть поділити його спадщину

Загалом статки олігарха оцінюють у 650 мільйонів доларів. Загальна вартість активів Олега Бурлакова перевищує $1,5 млрд.

Після смерті російського мільярдера Олега Бурлакова, який помер від наслідків COVID-19 на 72-му році життя влітку цього року, його родичі розпочали справжню "війну за спадщину".

Про це повідомляють Лента.ру та Daily Mail.

На спадок олігарха претендує його вдова, 70-річна Людмила Бурлакова та її повнолітні дочки, з іншого боку — рідна сестра Віра із чоловіком Миколою Казаковим, бізнес-партнером покійного.

В останні роки Олег Бурлаков жив у Монако. У початковому заповіті Бурлакова його вдова було названо єдиною спадкоємицею. У пізнішому документі, записаному російською мовою в зошиті і виявленому після смерті, спадкоємцями названо його сестру і швагра.

Суд РФ не може визнати останній рукописний заповіт олігарха недійсним, оскільки закони Монако допускають оформлення заповітів у простій письмовій формі.

скриншот з відео

Своєю чергою сестра і швагро бізнесмена звинувачують дружину Бурлакова та їхніх дочок у тому, що вони захопили контроль над більшою частиною активів олігарха. Складна юридична суперечка розпочалася у Монако у грудні 2018 року, коли Бурлакова подала позов про розлучення та поділ майна у шлюбі. Дочки стали на бік матері. Батько намагався налагодити з ними стосунки, але у відповідь отримував лише листи від адвокатів дочок.

Коли мільярдер потрапив до лікарні з коронавірусом, ні Людмила Бурлакова, ні доньки його не відвідали. Але оскільки юридично розлучення не було до кінця оформлене, Людмила вважає себе повноправною спадкоємицею майна покійного чоловіка.

Людмила Бурлакова із дочками. Фото: kompromat1.pro

Олігарх звинувачував дружину у спробі захопити його активи. Людмила Бурлакова своєю чергою причиною розлучення називала роман із Софією Шевцовою, молодшою за нього на багато років. Наразі в одному із судів Санкт-Петербурга розглядається справа про визнання спадкоємицею Олега Бурлакова його малолітню дочку Ніколь, яка народилася від Софії Шевцової.

Зокрема, судова суперечка триває за 107-метрову яхту "Чорна перлина", яка є другим за величиною вітрильним човном у світі і коштує близько $250 млн.

Фото: oceancoyacht.com / Фото з відкритих джерел

Судно було спущено на воду у 2016 році в Нідерландах. Особливістю "Чорної перлини" є те, що вона практично повністю працює на енергії сонця та вітру.

Getty Images

Загалом статки олігарха оцінюють у 650 мільйонів доларів. Загальна вартість активів Бурлакова перевищує $1,5 млрд. Окрім розкішної якти, у нього залишився шикарний особняк у Монако вартістю 75 мільйонів фунтів стерлінгів.

Зазначається, що боротьба за активи мільярдера може стати найбільшою спадковою суперечкою за останні роки.

Раніше американський фінансово-економічний журнал Forbes оприлюднив 40-й щорічний рейтинг 400 найбагатших мільярдерів США.

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