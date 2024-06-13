Суперфанатка Еда Ширана вийшла заміж за його двійника: фото пари

Суперфанатка Еда Ширана побралася з копією співака та запросила на весілля двійників голлівудських знаменитостей.

Про це пише Metro.

40-річна Аманда Барон, яка виховує п’ятьох дітей, та 29-річний Тай Джонс познайомилися завдяки друзям. Трохи більше ніж через рік він став на одне коліно і попросив Аманду бути його дружиною.

Аманда Барон і Тай Джонс / Фото: instagram.com/charmed6c

Аманда з Каррінгтона, Велика Британія, сказала, що день весілля був найособливішим у її житті. На гостей також чекала несподіванка, коли виявилося, що Тай був не єдиним двійником у залі. "Девід Бекхем", "принц Гаррі", "Джек Спероу", "Гордон Рамзі" та "Кіт Лемон" були серед гостей "Ширанів".

Весілля Аманди і Тая / Фото: instagram.com/charmed6c

Аманда, яка працює психіатринею, колись жартувала, що вийде заміж за відомого артиста – і після дворічного знайомства з його двійником вони зіграли весілля. Зі свого боку, Тай зізнався, що до зустрічі з коханою неабияк хвилювався, що через своє руде волосся не може знайти кохання.

Аманда Барон і Тай Джонс / Фото: instagram.com/charmed6c

Зараз молодята прямують до Румунії, щоб трохи відпочити після насиченого дня.

Аманда розповіла: "Це був найкращий день у моєму житті, кращий за будь-який концерт, на якому я коли-небудь була, і я, мабуть, найщасливіша людина у світі". Тай додав: "Це був чудовий день, найкращий у нашому житті, і ми не могли просити більшого. Було трохи дивно опинитися по той бік камери, і мати двійників на весіллі було дивовижно. Я просто не можу дочекатися, коли зможу проводити кожен день з Амандою, і ми з нетерпінням чекаємо на щасливі роки, що чекають на нас попереду. Від першої нашої зустрічі я був впевнений, що це буде на все життя, і як же я був правий".

Аманда і Тай із дітьми / Фото: instagram.com/charmed6c

Пара йшла до вівтаря під пісню Еда "One Life" і пішла після поцілунку під "I Don't Care".

На весіллі, присвяченому Еду, на торті також було викарбувано слова пісні співака, але пара вирішила, що не хоче, щоб все було пов'язано з Шираном, і свій перший танець станцювала під іншу пісню – Джеймса Артура.

Аманда сказала: "Це одна з моїх улюблених пісень, і ми не могли зробити все в стилі Еда, люди б подумали, що це дивно".

Весілля пари / Фото: instagram.com/charmed6c

На жаль, суперзірковий співак не зміг приїхати на їхнє весілля до Манчестера, але він надіслав їм повідомлення про те, що відхиляє їхнє запрошення, тому що його не було в країні.

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