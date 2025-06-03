Супутник США показав гігантський ядерний комплекс у Китаї: що відомо

Супутниковий знімок лабораторії / © Jason Deegan

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Високоякісні знімки, зроблені американським супутником над Китаєм, показали величезний комплекс у формі зірки поблизу міста Мяньян, призначений для досліджень наступного покоління лазерного термоядерного синтезу.

Про це пише Jason Deegan.

Спочатку ця споруда викликала лише цікавість, але тепер експерти вважають її потенційною точкою перелому — як для чистої енергії, так і для таємного розвитку зброї. Фахівці попереджають, що цей об’єкт може змінити баланс сил у глобальному технологічному суперництві, ставлячи під питання майбутнє енергетики і безпеки у світі.

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Лабораторія у формі зірки для досліджень лазерного синтезу

Автор матеріалу, обговорюючи з колишнім військовим аналітиком фото з супутника, зауважив незвичайну зіркоподібну конструкцію комплексу — чотири величезні «промені», що сходяться до центральної частини. Цей об’єкт, який назвали Лабораторією великого лазерного синтезу, за розмірами камери приблизно на 50% перевищує американський Національний центр запалення (NIF), який фінансується у США на 3,5 мільярда доларів і довгий час був провідним у сфері досліджень термоядерного синтезу.

Цей новий комплекс свідчить про сміливі амбіції Китаю стати лідером у цій високотехнологічній галузі.

Обіцянка чистої енергії — чи щось більше

Термоядерний синтез, який об’єднує ядра водню для вивільнення величезної кількості енергії без довготривалих радіоактивних відходів, давно вважають «святим Граалем» чистої енергетики. У 2022 році NIF вперше досяг позитивного енергетичного балансу, що стало проривом. Якщо китайський комплекс зможе випередити американський, це може відкрити шлях до комерційного використання синтезу, суттєво змінити глобальні ціни на енергію і скоротити викиди вуглецю.

Один із експертів у сфері відновлюваної енергетики зазначив: «Прорив Китаю може запустити еру майже необмеженої та безвикидної енергії».

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Тінь військових намірів за науковими дослідженнями

Однак та сама технологія, що забезпечує роботу чистих реакторів, також є основою для створення ядерної зброї. Завдяки методу інерційного термоядерного синтезу дослідники можуть імітувати умови термоядерного вибуху без проведення справжніх випробувань, обходячи міжнародні заборони.

Вільям Альберк з Центру Стімсона застерігає, що такі лабораторії дають змогу швидко і непомітно вдосконалювати конструкції ядерних боєголовок. При наявності приблизно 400 ядерних боєголовок у Китаю та 5500 у США навіть такі непомітні оновлення можуть вплинути на стратегічну стабільність у світі.

Новий фронт у зростаючому технологічному суперництві

Це відкриття — не просто наукова цікавинка, а новий етап у змаганні між США та Китаєм. Від напівпровідників до освоєння космосу і тепер ядерного синтезу — обидві країни змагаються за забезпечення майбутнього добробуту і безпеки.

Поки Вашингтон посилює контроль за експортом технологій, а Пекін збільшує свою технологічну самодостатність, інші країни, зокрема Європа, стоять перед викликом вибору союзників.

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У тихій безмовності космосу супутники стали зброєю нової холодної війни — війни, що ведеться лазерами, даними та рішучістю.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Китай запустив мегаоб’єкт у пошуках темної матерії. Найглибша та найбільша у світі підземна лабораторія, побудована на глибині 2400 метрів під поверхнею землі на південному заході Китаю.