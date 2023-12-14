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Сусід героїчно врятував жінку та собаку з охопленої вогнем квартири через вікно – фото

Сусід героїчно врятував жінку та собаку з охопленої вогнем квартири через вікно – фото

Автор
Юлія КаспароваЮлія Каспарова
Дата публікації
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Сусід героїчно врятував жінку та собаку з охопленої вогнем квартири через вікно – фото

Чоловік врятував сусідку із собакою / Фото: Jam Press

Пожежа спалахнула на 4 поверсі багатоповерхівки.

У Боготі, Колумбія, чоловік ризикнув своїм життям, щоб врятувати молоду жінку та її улюбленого собаку з квартири, в якій спалахнула пожежа.

Про це пише NTK.

На кадрах, які з'явилися в Мережі, видно густий дим, що валить із квартири на четвертому поверсі. Чоловік із квартири знизу вирішив не евакуюватися і натомість небезпечно балансував на підвіконні.

Жінка висунулася з вікна, передаючи йому свого собаку. Чоловік обережно забрав тварину та відпустив її у безпечне місце у своєму помешканні.

Чоловік врятував сусідку із собакою / © Jam Press
Чоловік врятував сусідку із собакою / Фото: Jam Press

Потім перед ним стояла хитріша задача – врятувати жінку. Він утримував її ногу, коли вона поставила її на підвіконня. Потім він використав всю свою силу, щоб утримати її, коли вона вилазила із будівлі.

Чоловік врятував сусідку із собакою / © Jam Press
Чоловік врятував сусідку із собакою / Фото: Jam Press

Коли вона схопилася руками за підвіконня, чоловік утримував її за стегна. Через декілька секунд сусід затягнув постраждалу до своєї квартири.

Чоловік врятував сусідку із собакою / © Jam Press
Чоловік врятував сусідку із собакою / Фото: Jam Press

Чи отримала вона травми, поки що невідомо. Тим часом юзери прозвали чоловіка героєм.

Нагадаємо, жінка, яка померла на 24 хвилини, відверто розповіла про свою клінічну смерть. У неї зупинилося серце через ускладнення, спричинені COVID.

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Дата публікації
Перегляди
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