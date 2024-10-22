Сусід подав до суду на подружжя через півня: до чого тут пернатий

У Франції розлючений чоловік подав до суду на пару через гучне кукурікання їхнього півня.

Про це пише Oddity Central.

"Труднощі з концентрацією уваги, порушення сну, втома слуху" – ось лише деякі з симптомів, на які посилається позивач, що викликав власників Рікко до суду в січні наступного року. Людина, яка побажала залишитися анонімною, є одним із сусідів власників, і він стверджує, що крик півня є нестерпним як вночі, так і вдень. Однак господарі 5-річного птаха завжди заперечували ці твердження, наполягаючи на тому, що двері до курника Рікко керуються автоматизованою системою, запрограмованою відчиняти їх лише о 8:30 ранку взимку та о 9:00 влітку. Вони наполягають на тому, що півень кукурікає близько п'ятнадцяти разів за чверть години вранці, а потім ще декілька разів протягом дня.

"Є автоматична система, яка означає, що двері зачиняються о 20:00 і відчиняються о 9:00 влітку, о 8:30 взимку", - розповів власник пернатого Франк. "Коли ми завели півня, то сказали собі, що, щоб не турбувати сусідів, зробимо так, щоб двері до курника відчинялися о 8:30. Потім домовилися, що відчинятимемо їх о 9:00. Ми зрозуміли, що взимку кури припиняють нестися, бо їм потрібне світло. Тому взимку ми відчиняємо курник о 8:30, а влітку – о 9:00".

Подружжя переїхало до Бургуан-Жалльє з міста 25 років тому, щоб насолоджуватися більш сільським способом життя, і вони були шоковані судовим позовом свого сусіда. Спершу вони спробували посередництво через мерію, але це рішення провалилося, і сусід подружжя вирішив подати на них до суду. Франк стверджує, що розмовляв з усіма сусідами, окрім позивача, і ніхто з них не має проблем з кукуріканням Рікко.

"Ми пішли до всіх сусідів, ми знаємо багатьох з них, бо живемо тут вже 25 років", - каже Франк. "Ми запитали їх, чи не турбує їх наш півень. Всі, до кого ми звернулися, сказали, що півень їм не заважає. І навпаки, вони хотіли б почути, як півень кукурікає".

З іншого боку, позивач, який переїхав до Бургуан-Жалльє 2021 року, наполягає, що гучне кукурікання Рікко заважає йому насолоджуватися садом і добре висипатися, і він хоче, щоб ситуація змінилася.

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Юридична суперечка щодо крику Рікко зосереджена на французькому законі від 29 січня 2021 року, "спрямованому на визначення та захист сенсорної спадщини французької сільської місцевості". З одного боку, власники птаха вважають, що живуть у "середовищі, яке завжди було сільським", тоді як їхній сусід вважає, що район Буссьє вже не є сільською місцевістю. Суддя повинен буде ухвалити рішення щодо цього питання на початку наступного року.

Як би смішно не звучав цей випадок, у Франції це серйозна справа. Насправді, це вже третій подібний випадок за останні роки, після Карузо і Моріса, двох інших півнів, що голосно кукурікали. 70-річному власнику Карузо дали три місяці на те, щоб він припинив кричати.

На щастя для Рікко, його підтримують соціальні мережі. Для нього була створена сторінка підтримки на Facebook, де люди заохочують його продовжувати кукурікати, а критикам птаха пропонують просто піти геть, якщо їм не подобається його "спів".

Нагадаємо, донька заради помсти розмістила в Інтернеті оголені фото коханки свого батька. Вона не змогла пробачити та розробила план помсти разом із сестрою.

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