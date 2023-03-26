Сусіди почули крик: батьки закрили оголену 6-річну дитину в собачій будці та покинули її

Сусіди стверджують, що поліція не реагувала на ситуацію в родині.

У США батьки роздягнули 6-річну дитину та оголеною замкнули в собачій будці. За даними поліції, це було зроблено для того, щоб малеча "не втекла".

Про це пише mirror.co.uk.

До поліції поскаржились сусіди. Вони заявили, що чують в будинку поруч дитячий крик. Коли поліцейські увійшли до будинку, вони знайшли 6-річну дитину, оголену і замкнену в собачій будці, яка була закріплена за допомогою застібки-блискавки, щоб малюк не зміг втекти, за словами поліцейських. У саду біля будинку бігало ще двоє дітей, віком 3 та 5 років.

Усіх дітей відвезли до найближчої лікарні для обстеження; поліція не вважає, що вони зазнали фізичної шкоди.

Ерік Гріпп, офіцер поліції Філадельфії зі зв'язків з громадськістю, сказав: "Ми не знаємо до кінця всього, що тут відбувається. Такого ніколи не повинно статися, і ми зробимо все можливе, щоб це не повторилося з цими дітьми".

Влада звинуватила батьків, 30-річну Мішель Кемпбелл і 31-річного Пола Вебера, в тому, що вони поставили під загрозу благополуччя дитини і наразили її на небезпеку .

Сусід родини Гектор Перез розповів, що поліцію часто викликали за цією адресою у зв'язку з різними інцидентами.

"Копи приїжджали сюди час від часу. Ніколи нічого не було зроблено", - сказав чоловік.

Нагадаємо, у Бельгії 35-річну жінку в перший робочий день звільнили. Роботодавцям не сподобалось те, що у неї "вибиті зуби".

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