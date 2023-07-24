Сусіди заявили про труп в машині жінки: копи реготали, коли виявили, що то було насправді – відео

Поліцейські примчали до будинку жінки після заяви сусідів про "тіло в її машині".

Про це пише Insider.

Торія Таунсенд була нажахана, коли поліція з'явилася біля її дверей, запитуючи про волосся, що звисало з багажника.

У своєму TikTok вона поділилася записом з камери спостереження, де спілкується з копами.

"Доброго дня, як справи? Це найбожевільніше, ви не повірите. Отже, нам зателефонували, хтось стурбований... Ви перукарка?" – запитав правоохоронець.

Вона заперечила це та перепросила, що її дихання "пахне курячими смужками". Але офіцер проігнорував це і продовжив: "Отже, у вас з багажника стирчить волосся".

Спантеличена Торія одразу ж зрозуміла, про що йдеться: "О Боже, Ісусе. О, це моя перука!".

Вона побігла назад до свого будинку, і офіцери почали реготати. Потім полісмен попросив Таунсенд вийти надвір, щоб подивитися. Жінка взяла ключі від машини та кинулася до неї. У наступному кадрі вона показала, який це мало вигляд.

Згодом вона розповіла виданню, що того дня їхала до перукарні.

"Я спізнилася на зустріч із перукарем, я просто зняла свою перуку і кинула її до багажника, навіть не звернувши уваги, куди вона впала", — сказала 30-річна жінка. "Мені було дивно, чому люди дивилися мене на світлофорі. І я думала про себе, на кшталт: "Хтось, мабуть, прокинувся не з того боку ліжка. Чому всі дивляться на мене?".

Торія була щаслива, що усунула плутанину, і сказала, що в неї немає образ на тих, хто викликав поліцію.

Вона додала: "Я тішуся, що вони зателефонували, бо це свідчить, що спільнота стурбована".

Нагадаємо, не так давно полісмени прибули на страшні крики жінки про допомогу та сміялися, коли побачили, хто це був. На місце відправили три поліцейські машини.

Читайте також: