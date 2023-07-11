Сусіди зібрали $37 тисяч хлопчику, який прийшов до них зі словами: "Мені дуже потрібні друзі" (відео)

Підліток розчулив пару і вона захотіла йому допомогти.

Сусіди допомогли зібрати понад 37 000 доларів для заляканого техаського хлопчика.

Про це пише nypost.com.

На відео, яке стало вірусним у Мережі, він стукає в їхні двері і запитує, чи знають вони дітей його віку, бо йому "дуже потрібні друзі".

У ролику, який на TikTok усього за три дні переглянули понад 67 мільйонів разів, Шейден Вокер у футболці "Щелепи" нервово човгає ґанком будинку свого сусіда в Амарілло.

"Як справи, чуваче?" – відповів Бреннан Рей, який оприлюднив відео з камери дверного дзвінка. "Привіт. Я просто хотів дізнатися, чи знаєш ти когось із дітей, років 11 або 12, можливо, тому що мені потрібні друзі. Типу, дуже погано", – каже Вокер, дивлячись у землю.

Рей вказує хлопчику на будинок на вулиці, де мешкає декілька дітей.

"Ну, вони мені більше не друзі, тому що вони для мене хулігани", – відповів Вокер.

Хлопчик запитує свого сусіда, чи має він дітей, і коли Рей каже йому, що у нього є 2-річний син, Шейден загоряється.

"Чудово. Я насправді… Я люблю 2-річних, якщо чесно. Це просто наймиліші речі, які я коли-небудь знав", – каже він, додаючи, що у нього "була" дворічна сестра.

Після цього візиту пара вирішила запустити збір коштів на GoFundMe для Вокера, щоб допомогти йому потоваришувати. Гроші підуть на ігрову систему, шкільний одяг та, можливо, навіть квитки до парку розваг.

Вони швидко подолали свою початкову мету лише у 7 000 доларів. Як результат, подружжю вдалося зібрати понад 37 тисяч.

Всі кошти підуть безпосередньо сім'ї Вокера.

"Дякую всім за вашу щедрість і доброту! Ми очікували побачити підтримку з боку цієї спільноти, але ми шоковані та вражені тим, як усі прийшли допомогти Шейдену", – прокоментувала пара.

Нагадаємо, Мережу насмішила безтурботна гієна, яка плаває на спині. Момент зафіксували в Південній Африці.

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