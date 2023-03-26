Сусіди зробили жінці ремонт у квартирі, а вона їх зненавиділа: що її так розлютило 

У Великій Британії жінка розповіла, що вона зненавиділа своїх сусідів після того, як вони вирішили зробити для неї добру справу - ремонт у квартирі.

Про це пише mirror.co.uk.

Жінка розповіла, що поки вона була у відпустці, її сусіди зробили у її спальній ремонт. Проте це розлютило жінку, бо вони це організували без її дозволу.

У дописі на Netmums вона пояснила, що вона настільки пригнічена, що "більше ніколи не хоче бачити своїх сусідів".

Вона написала, що це через те, "що в її особистий простір втрутилися"

"Цими вихідними я поїхала на відпочинок, а коли повернулася додому, мої друзі переробили мою спальню. Коли я кажу "друзі", я маю на увазі сусіда, який є трохи зайнятою людиною, який зібрав групу людей і взяв на себе зобов'язання прибрати та прикрасити мою спальню в якості "задоволення". Коли я повернулася, на порозі мене зустріла ця людина, яка зав'язала мені очі і зробила щось на кшталт великого розкриття, відчинивши двері. Вона сказала, що помітила, як я страждаю, і хотіла створити для мене "притулок", щоб я могла розслабитися", - каже жінка.

Жінка стверджує, що через вчинок сусідів, вона пригнічена, бо "незнайомі люди ходили по її спальні, торкались до білизни на ліжку, включаючи нижню білизну і ліки на тумбочці".

"Моя дочка-підліток впустила їх, я казала їй, що вона не повинна була цього робити, а вона сказала, що я дуже невдячна, але насправді я не хочу більше ніколи бачити жодного з цих людей", - написала жінка.

Нагадаємо, у Бельгії 35-річну жінку в перший робочий день звільнили. Роботодавцям не сподобалось те, що у неї "вибиті зуби".

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