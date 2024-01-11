Сусідська кішка врятувала жінку від смерті: що вона зробила (фото)

У Швеції кішка врятувала життя сусідці.

Про це пише Aftonbladet.

57-річна Марія Одаль поділилася, що близько 18:00 її персидська кішка Дагні почала дивно поводитися. 3-річна пухнаста сіла біля вхідних дверей квартири та голосно нявкала. Це тривало декілька годин. Зрештою Марія пішла подивитися, що ж так хвилює її улюбленицю. Вона подивилася у вічко, але нікого не побачила на сходовому майданчику. Втім, тварина продовжувала дивно поводитися.

Дагні / Фото: aftonbladet.se

Близько 23:00 Одаль пішла викинути сміття, хоча, зазвичай, рідко робить це так пізно. Коли вона відчинила двері – кішка вибігла і почала дряпати двері сусідки.

"Я подумала: "Боже, тепер я повинна заплатити за зіпсовані двері". Я була дуже роздратована і нахилилася, щоб схопити кішку. Коли моє було вухо поруч із дверима, я щось почула. Тому я відкрила поштову скриньку і почула слабкий крик про допомогу", - поділилася вона.

Марія знала, що сусідці було 90 років і негайно зрозуміла, що щось сталося жахливе. Спершу вона хотіла зателефонувати до служби порятунку, але потім зрозуміла, що голова асоціації орендаря живе на її поверсі і у нього є ключі від усіх квартир. Він відчинив двері, і вони змогли потрапити до помешкання літньої жінки. Сусідку виявили на кухні. Жінка впала і розбила голову, внаслідок чого втратила багато крові.

Читайте провідні новини дня:

Одаль, яка працює медсестрою, притиснула рушник до рани, в той час як голова телефонував медикам.

"Я була дуже спокійною, я точно знала, що робити. Приїхала швидка допомога. Лікарі виявили, що вона ще б трохи і померла б", - додала вона.

Після цього донька сусідки приїхала до Марії, щоб віддячити за порятунок.

Марія Одаль і Дагні / Фото: aftonbladet.se

"Вона приїхала з квітами та котячою їжею. Потім я зустріла сусідку через декілька днів після того, як вона повернулася додому з лікарні. Ми обидві розплакалися. Якби не Дагні, я не почула би її крику. Вона особлива. Це така розумна кішка".

Нагадаємо, кіт повернувся додому через сім років. Весь час він жив за 200 метрів від будинку.

Читайте також: