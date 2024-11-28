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Свекруха забороняла невістці займатись сексом з її сином: все закінчилось несподівано

Свекруха забороняла невістці займатись сексом з її сином: все закінчилось несподівано

Жінка розповіла про набридливу свекруху / Фото: Freepik

Жінка розповіла про інцидент із свекрухою.

Жінка зі США розповіла, як переїзд свекрухи вплинув на її стосунки з чоловіком. Через це пара навіть розійшлась, проте коли син попросив свою матір жити своїм життям, все покращилось. 

Про це пише mirror.co.uk

Користувачка з Redditer розповіла, що вони з чоловіком познайомились та одружились рік тому. Проте через трагічний випадок загинув її свекор. І тоді мати її чоловіка запропонувала подружжю переїхати до неї, а коли пара відмовилась через роботу і навчання, жінка перебралась у їхню невелику квартиру, що вплинуло на життя подружжя та їхні інтимні стосунки. 

"Як пара, яка все ще перебувала в "медовому місяці", ми займалися сексом дуже часто. Щодня, навіть двічі на день. Це змінилося, коли приїхала моя теща, оскільки квартира маленька, і мені було некомфортно займатися цим, коли вона жила там. Справа в тому, що коли ми займалися сексом з моїм чоловіком, моя свекруха магічним чином переривала нас. Неважливо, о котрій годині, навіть якщо це було о 3 годині ночі, вона несподівано вставала і стукала в наші двері, запитуючи: "Що ми робимо?". Або казала моєму чоловікові, що їй погано, бо болить голова, або щось подібне", - розповіла обурена жінка. 

Вона зазначила, що свекруха критикувала їжу, яку вона готує та навіть звинуватила невістку у крадіжці. За її словами, це стало останньою крапкою і вона переїхала жити до своїх батьків. 

Жінка додала, що вона весь цей час спілкувалась з чоловіком. Згодом він таки наважився попросити свою матір повернутись до свого помешкання і коли це сталось пара зійшлась. 

Більшість користувачів інтернету підтримали жінку та засудили свекруху, яка втручалась в особисте життя сина та невістки. 

Нагадаємо, вдівець через рік після смерті дружини приніс додому нібито її дитину, щоб отримати спадщину

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