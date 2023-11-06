Свербіла ліва рука: забобонний чоловік в мить розбагатів на 100 000 доларів

Мешканець Північної Кароліни, США, розповів, що через сверблячку лівої руки він виграв приз у 100 000 доларів.

Про це пише nclottery.com.

Браян Гікс зі Стовалла розповів, що в нього дуже свербіла ліва рука, тому він вирішив відвідати Rose Mart на Норт-Гарнетт-стріт у Гендерсоні, щоб купити лотерейний квиток.

"Чим ближче я підходив до цього магазину, у мене так сильно свербіла ліва рука, що я просто сказав: "Давайте спробую щось тут", — пригадав щасливчик.

Гікс обрав квиток на велику виплату за 20 доларів і зіскріб його у своїй вантажівці. Він дізнався про приз у 100 000 доларів. Браян сказав, що сума шокувала його.

"Я увійшов у транс або щось таке", - засміявся він.

Гікс сказав, що його батько був першим, кому він зателефонував: "Я сказав йому: "Тримай свого капелюха. Я щойно виграв 100 000 доларів".

Переможець планує розпочати пошуки нового будинку, який можна купити на власний виграш.

Нагадаємо, дівчина вийшла заміж за пожежника, який врятував її від самогубства. Три місяці тому вона збиралася накласти на себе руки.

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