Священник-блогер Філюк пояснив, чи будуть квадробери горіти у пеклі

Священник-блогер Філюк пояснив, чи є гріхом квадробінг / © скриншот з відео

Відомий священник-блогер Олексій Філюк з Тернопільщини пояснив, чи вважається гріхом субкультура квадроберів.

Про це він розповів у своєму Іnstagram.

«То таке, як дівчина чіпляє собі вуха і хвоста, і каже, що вона собака? То не мудро, люди. Ми всі створені по образу, подобі Божому. Собаки собі є собаками, коти котами, а людина має лишатися людиною. Одягає такі якісь маски і хвоста чіпляє і повзає по підлозі — то не мудро. То не мудро. Людина має залишатись людиною», — каже священник.

На його думку, людина не має своєї подоби «марнувати» різними масками.

«Не будьте фурі (інша субкультура або спільнота людей, зацікавлених в антропоморфних тваринах — Ред.) і не будьте тими квадроберами. Бо то не гоже», — підсумував Філюк.

Нагадаємо, що квадробери — це люди, переважно підлітки, які імітують дії та звички тварин. У різних виданнях це сприймають як субкультуру.

Раніше повідомлялося, що у Шотландії у школі учневі дозволили ідентифікувати себе вовком. Він страждає на «видову дисфорію», коли людина відчуває, що її тіло належить не до того виду.