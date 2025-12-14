ТСН у соціальних мережах

Цікaвинки
857
2 хв

Священник Філюк поставив крапку в одвічній суперечці про жіночий дрес-код у церкві

Священник Філюк пояснив, чому жінки можуть заходити до храму без хустки та у штанах.

Олексій Філюк: ПЦУ не має строгих канонів щодо одягу, жінкам можна відвідувати храм без хустки

Відомий священник-блогер Олексій Філюк з Тернопільщини розповів, чи можна жінкам заходити до церкви без хустки і у штанах, а не спідниці.

Про це він сказав в Іnstagram.

Філюк пояснив, що Православній Церкві України нема строгих таких канонів щодо одягу, «бо Бог дивиться не на хустину людини, не на спідницю, а на серце».

«Головне, щоб йти до храму з чистим серцем. Апостол Павло рекомендує покривати голову жінці. Каже, чоловіки хай з непокритою приносять хвалу Богу, і жінки з покритою. Він рекомендує. А в іншому місці Писання той апостол Павло говорить, що покровом для жінки є волосся її. Тому гріха йти до храму з непокритою головою не є. У мене (в храмі — Ред.) всі покривають голову. У нас так традиційно є. Каже, хай жінки приносять з покритою головою, хвалу Господу», — каже священник.

Водночас, Філюк наголошує, що якщо до його храму якась жінка зайде без хустини, то звертати увагу на це він не буде.

Також він навів приклад, що у Грецькій православній церкві, жінки ходять до храму без хусток.

«Грецька православна церква, древня. Ніхто там не ходить в ніяких хустинах і навіть не знає. Так само багато церков світового православ’я ходять без хустини. Це не є проблема», — зазначив священнослужитель.

Філюк наголосив, що для вірян головне — не одяг, а серце.

«Тому, дорогі, не дивіться на хустини і на спідниці, а дивіться, щоб ваше серце було чисте. І якщо маєте можливість, маєте бажання, ідіть в хустинці. Не хочете — не йдіть. Не сваріться між собою, не гризіться, бо Бог хоче серця сокрушеного і чистого, а не хустинів і спідниців. А про те, що роблять таємно, все одно і говорити явно. Знову ж таки, Апостол Павло каже: „пізнайся, що ви, учні мої, коли будете, мати любов між собою“. Прийшла людина в хустинці, слава Богу, прийшла без хустинки — ніхто не має права засудити. Покрила голову — слава Богу. Не покрила — головне, щоб було чисте серце. Православна церква України не забороняє відвідувати храм жінці. Звичайно, одяг скромненький, гарненький, але без покритої голови можна відвідувати», — підсумував Олексій Філюк.

Раніше священник Олексій Філюк пояснив, чи потрібно кидати монети в труну і яму до померлого.

857
