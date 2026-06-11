Священнику розповіли, що таке OnlyFans, і його реакція виявилася безцінною

Чи гріх заробляти гроші на OnlyFans, публікуючи "полуничку": священник Філюк відповів / © Associated Press

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Популярний в Україні священник-блогер Олексій Філюк емоційно звернувся до молоді. Він «розніс» OnlyFans та відкриті фото дівчат у соцмережах

Про це священник розповів в інтерв’ю блогерові Олегу Кукляку.

Блогер запитав Філюка, яка його думка про дівчат, які публікують в соцмережах своє оголене тіло або продають свої фотографії 18+ на OnlyFans.

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Як виявилося, священник не знав, що таке OnlyFans. Проте після пояснення співрозмовника Філюк був категоричним — це звісно гріх.

«То таке не робіть, дівчата, хлопці. То гріховне таке. То блуд, то розпуста. Краще голубці ліпіть. Це блуд, це гріх. Слово Боже це засуджує. Це перелюб. Христос каже — це перелюб очима серця. В серці перелюб чинили, очима перелюб чинили. Це гріх. Тобто Онліфансом займатися — це гріх, і це є погано», — емоційно заявив панотець.

Раніше священник Філюк попередив про «велику ціну», якщо ви вирішили ворожити на таро.

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