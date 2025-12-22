ТСН у соціальних мережах

Священник розповідає, який вигляд насправді мають рай і пекло — це може вас здивувати

Відомий священник розвіяв головні міфи про пекло і рай.

Кріс Лі шокував правдою про потойбіччя. / © Freepik

Популярний образ Сатани з рогами, хвостом і вилами не має біблійного підґрунтя, а в пеклі вас навряд чи катуватимуть.

Таку думку висловив англіканський священник Кріс Лі, пише Unilad.

За його словами, між раєм і пеклом є кілька досить суттєвих відмінностей, і вам точно варто уникати потрапляння до останнього. На небесах загалом усе буде «славно та щасливо».

«Хоча нам не розповідають усе про небо, — сказав Лі, — Христос дає чітке уявлення про те, яким воно буде, і воно справді чудове».

Пастор вважає, що рай не буде місцем, де люди літають, як «безтілесні духи в тумані». На його думку, люди збережуть свою ідентичність і будуть впізнаваними. Священник посилається на слова апостола Павла про те, що наше земне тіло зміниться на «нове» та «прославлене», яке буде невмирущим.

«Христос говорить про те, щоб іти вперед і приготувати місце для учнів, щоб це було місце, приготоване і для нас. Святий Павло у своєму Посланні до Солунян говорить про те, що риба має плоть, а птах — різне тіло, і те, як ми маємо плоть на цій Землі, відрізнятиметься від того, як ми матимемо нову плоть на небесах у майбутньому. Ти будеш справді собою. Ти пізнаєш себе», — пояснив він.

І якщо вам було цікаво, чим би ви могли займатися у безкінечному потойбічному житті, схоже, що тут є чим зайнятися.

«Ісус говорить про бенкетування та їжу, а також про тварин у творінні майбутнього часу, — пояснює Кріс Лі. — Це нове творіння, в якому не буде страждань… Тож так, славне та щасливе».

А як щодо пекла

«Пекло складне, бо хоча Ісус конкретно говорить про образи на небесах, це радше метафорично, коли йдеться про пекло», — сказав пастор.

«Він говорить про геєну, яка схожа на купу сміття, в якій все горить. У селах і в деяких місцях світу, що розвиваються, за межами сіл є великі місця, де все палять, і іноді це схоже на уявлення про пекло. Здається, я вірю в якесь відокремлення від Бога. Але чи вірю я у вічні муки? Я не знаю», — визнає протестантський пастор.

Невпевнений у собі, Лі пояснив, що існують різні думки про те, що насправді відбувається у пеклі.

Одна з них — це те, що він досить болісно описав як «анігіляціонізм», який полягає в тому, що замість того, щоб бути вічним мученим полум’ям, «ви відокремлюєтеся від Бога і просто зникаєте, стираєтеся».

Загалом кажучи, це звучить як досить неприємне місце для завершення. З огляду на це, можливо, настав час почати працювати над цими добрими справами.

