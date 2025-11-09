"Святий Грааль" стоматології: вчені створили супер-гель, який відновлює зубну емаль

Вчені винайшли спосіб повернути зубам їхню природну міцність / © unsplash.com

Вчені з Ноттінгемського університету (Велика Британія) розробили новий гель на основі білка, який може відновлювати зубну емаль, імітуючи природні процеси росту в організмі.

Про це пишуть Science alert і SciTechDaily.

За словами вчених, для створення гелю, здатного відновлювати зубну емаль, було використано нещодавно розроблений матеріал, що пропонує потенційний прорив як у профілактичному, так і в відновлювальному догляді за зубами.

Цей гель можна швидко нанести на зуби тим самим методом, який стоматологи використовують для традиційного фторування (Фторування — це стоматологічна процедура, під час якої на зуби наносять спеціальні препарати, що містять фтор, для зміцнення емалі та профілактики карієсу).

Новий розчин може заповнювати тріщини в зубах і наноситися поверх оголеного дентину (кісткоподібної маси зуба, під емаллю).

«Коли наш матеріал наноситься на емаль, або на оголений дентин, він сприяє росту кристалів комплексним та організованим чином, відновлюючи архітектуру нашої природної здорової емалі», — каже фармацевтичний вчений Абшар Хасан з Ноттінгемського університету у Великій Британії.

Карієс є настільки серйозною проблемою зі здоров’ям, що протягом багатьох років вчені тестують та розробляють способи заміни зношеної емалі. Руйнування емалі є основною причиною карієсу та пов’язане з стоматологічними проблемами, які вражають майже 50% населення світу. Ці проблеми можуть призвести до інфекцій та втрати зубів, а також можуть бути пов’язані з такими хворобами, як діабет та серцево-судинні захворювання.

«Відтворення природної емалі для відновлення зубів багато років було своєрідним „Святим Граалем“ для вчених у галузі стоматології», — зазначає член комітету з охорони здоров’я та науки Британської стоматологічної асоціації Пол Гаттон.

На думку британських вчених, одного дня людство навіть зможе вирощувати цілі зуби в лабораторних умовах, готові до пересадки в ротову порожнину. Однак наразі новий гель — одна з найперспективніших розробок стоматології на сьогодні.

