Святий Миколай чи Санта: українці в Мережі сперечаються, хто і коли приносить подарунки дітям

В українському суспільстві триває активна відмова від радянських символів, зокрема й від Діда Мороза. Однак повного консенсусу щодо того, хто має «відповідати» за подарунки для малечі, серед батьків досі немає. Це спричинило жваву дискусію у соціальних мережах.

Все розпочалося з допису користувачки під ніком ola_comics у соцмережі Threads.

«Не буде у моїх дітей ніякої сталої традиції, схоже. Бо щось я заплуталася останні роки. А ви що? Що вирішили?» — зазначила користувачка.

Допис у соцмережі Threads / © Скріншот

Коментарі користувачів виявили значний розкол у підходах до святкування. Більшість категорично виступає проти Діда Мороза, наголошуючи, що цей персонаж був нав’язаний і не має стосунку до українських традицій. Деякі користувачі заявили, що залишають Діда Мороза, вважаючи його «нейтральним, неполітичним і вічним» символом зими та морозу, а не релігійним персонажем. Переважна більшість зійшлася на тому, що ключовим святом для подарунків є День святого Миколая (6 грудня).

«Я щось не розумію, які можуть бути сумніви щодо „дєда мороза“… я думала, що це питання вже взагалі не підіймається… в Україні даруються подарунки діткам на Миколая (зараз 6 грудня)», — зауважила одна з коментаторів.

Коментарі під дописом / © Скріншот

Батьки, які відмовилися від радянського персонажа, запроваджують нові, часто гібридні традиції, наприклад:

Святий Миколай (6 грудня) — приносить найбільший подарунок під подушку. Санта-Клаус (25 грудня) — приходить до тих, хто святкує Різдво за західним обрядом. Дехто в цей день дарує книжки або отримує подарунки від хрещених. Новий рік (31 грудня/1 січня) — на Новий рік у багатьох родинах подарунки дарують просто «від батьків» або ж залучають нейтральних персонажів, як-от Сніговик чи Ельф.

Деякі користувачі підійшли до питання з гумором, запропонувавши нестандартного «патріотичного» персонажа:

«У ніч з 31.12 до дітей може приходити Степан Андрійович Бандера (він народився 01.01.) і залишати патріотичні подарунки)))) Я з гумором якщо-що», — пожартувала користувачка.

Частина батьків взагалі вирішила не вводити дітей в оману казками, даруючи подарунки особисто від себе та інших родичів.

«Вирішили не вводити дитину в оману брехнею про Санту чи Миколая. Всі подарунки від нас (батьків) чи інших родичів. При цьому легенду приходу Санти/Миколая на свята до дітей не приховуємо, просто пояснюємо як казку», — поділився своїм підходом один із батьків.

Коментарі до допису / © Скріншот

Нагадаємо, цього чарівного дня кожна дитина з нетерпінням очікує, що під подушкою знайдеться недорогий подарунок на Миколая, ідеально підібраний для хлопчика чи дівчинки — іграшка, книжка або солодощі, які принесуть радість і святковий настрій.

