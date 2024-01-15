Свідчиня Єгови подала до суду за те, що їй зробили переливання крові проти волі: подробиці

Свідчиня Єгови подала на Іспанію до Європейського суду з прав людини через те, що їй зробили переливання крові під час операції проти її волі.

Про це пише Oddity Central.

Роза Едельміра Піндо Мулла, еквадорська жінка, яка живе в Іспанії, стверджує, що стала жертвою "медичного патерналізму" через свою національність та релігію.

2017 року після низки медичних обстежень 53-річній жінці порадили зробити операцію. 2018 року перед процедурою Мулле було пред'явлено три документи для заповнення: попереднє розпорядження, довгострокова довіреність та форма поінформованої згоди. Вона стверджує, що у всіх трьох випадках конкретно згадала, що є Свідчинею Єгови і відмовляється від будь-якого переливання крові (крові, еритроцитів, лейкоцитів, тромбоцитів чи плазми), навіть ціною свого життя. Після небезпечної для життя кровотечі під час операції їй зробили переливання крові, і відтоді вона вимагає справедливості.

У березні 2020 року Роза подала заяву до Європейського суду з прав людини, який ухвалює рішення про порушення Європейської конвенції з прав людини у 46 країнах, які її ратифікували. Раніше вона вимагала справедливості в суді Мадрида та Конституційному суді Іспанії, але обидві її справи були відхилені.

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Уряд Іспанії було повідомлено про спірну справу у березні 2021 року, а влітку минулого року Палата, на розгляд якої було передано справу, передала юрисдикцію на користь Великої Палати. Подібні речі відбуваються через відсутність судової практики або коли питання заслуговує на глибше вивчення.

Ця справа вже багато років потрапляє до заголовків новин і спричиняє суперечки через складний характер та етичні проблеми. Деякі вважають, що ставлення жінки до людей, які врятували їй життя, навіть проти її волі, неправильне, інші стверджують, що бажання будь-якої людини, хоч би якими крайніми вони були, повинні поважатися, аби вони не зачіпали інших людей.

Ситуація ще більше ускладнюється тим, що історія подій у червні 2018 року не зовсім зрозуміла. Наприклад, жінка стверджує, що і письмово, і в розмові з персоналом лікарні спеціально дала зрозуміти, що з релігійних міркувань вона категорично проти переливання крові, навіть ціною свого життя. Однак після операції її перевели до лікарні Мадрида через ускладнення, пов'язані з кровотечею. Вона стверджує, що розповіла новому лікарю про свої побажання щодо переливання крові, але вони не поважали їх.

З іншого боку, у лікарні стверджують, що з огляду на ситуацію Рози на той момент, анестезіолог зв'язався з черговим суддею за порадою, і вони санкціонували будь-яке медичне чи хірургічне втручання, необхідне для порятунку життя пацієнтки. Проблема в тому, що Роза дала згоду на будь-яке медичне втручання, окрім переливання крові.

"Ситуація вимагала дуже швидкого реагування", - наполягав Ніколас Мартінес, представник уряду Іспанії, але адвокати Рози стверджували, що вона стала жертвою.

Велика палата Європейського суду з прав людини наразі проводить обговорення, вирок очікується через декілька місяців.

Нагадаємо, жінка, яка відрізала чоловікові пеніс і змила його в унітаз, просить вийти із в'язниці. Поліція продовжує розслідування цієї справи.

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