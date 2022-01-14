Свинка-художниця Пігкассо перевершила досягнення свого колеги-шимпанзе: її роботу продали за $24,5 тисяч

Свинка-художниця Пігкассо перевершила досягнення свого колеги-шимпанзе: її роботу продали за $24,5 тисяч

Картина “Дикі та вільні” стала найдорожчим полотном серед робіт, створених тваринами.

Шестирічна свиноматка на прізвисько Пігкассо, яка живе у притулку для тварин у Південній Африці, встановила новий рекорд найдорожчої картини, яку створили тварини.

Про це повідомляє сайт Konbini Arts.

Картину Пігкассо під назвою “Дикі і вільні” було продано німецькому покупцеві за 24,5 тисяч доларів. Аукціон тривав 72 години.

Також читайте На Закарпатті свиня вистрибнула з машини просто під час руху (відео)

Свинка-художниця таким чином перевершила досягнення художника-шимпанзе Конго, картину якого у 2015 році продали за 16 652 євро, і встановила новий рекорд найдорожчого витвору мистецтва у світі тварин,

Пігкассо займається живописом практично від самого народження у 2016 році. За цей час вона написала сотні полотен. Побачити картини Пігкассо та процес їх створення можна в її Instagram-акаунті.

Весь прибуток від продажу картин власниця притулку для тварин Джоан Лефсон витрачає на його утримання.

Нагадаємо, раніше у Києві заявили про встановлення національного рекорду, загнавши свиню в тату-салон і знімаючи на відео знущання над переляканою твариною.

Читайте також: