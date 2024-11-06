Свиня вдерлася до гаража і випила запаси пива: подружка-качка була поруч під час похмілля – відео

У США свиня випила запаси пива своїх господарів.

Про це пише Newsweek.

33-річна Морган Маллінс живе в місті Гілл, штат Колорадо, і є гордою власницею Полунички, 7-річної свині породи джуліана, яку вона описала як "любов їхнього з чоловіком життя".

"Її найкращою подругою є качка – принаймні, качка так думає – і вона блукає на нашій маленькій фермі, роблячи те, що їй заманеться", - поділилася Маллінс.

Нещодавно свиня залізла в гараж і випила все пиво. Маллінс опублікувала відео на своєму акаунті в TikTok, яке відтоді стало вірусним, зібравши понад 2,7 млн переглядів і 296 000 вподобань.

Текст, накладений на відео, говорив сам за себе: "Полуничка потрапила в ящик з пивом в гаражі. Вона така п'яна".

На відео видно, як партнер Морган оглядає порожні ящики з-під пива, бризки напою на підлозі та десятки розкиданих бляшанок, а на задньому тлі крякає качка – просто для того, щоб додати хаосу.

Потім у кліпі з'являється Полуничка, яка спочатку стоїть нерухомо і невиразно дивиться в камеру, а потім намагається дістатися одного зі своїх спальних місць. Але очевидно, що пиво вплинуло на неї, оскільки вона хитається, спотикається і перечіплюється через ноги, коли прямує до ліжка.

"Їй подобається заходити і виходити з дому, коли їй заманеться, але здебільшого вона віддає перевагу вулиці", - сказала Маллінс, додавши, що відео було записано пізно вночі, і що вони були попереджені про драму, коли “качка зчинила галас на вулиці”. "Коли ми вийшли на вулицю, то знайшли всі порожні пивні банки, а потім дуже п'яну Полуничку".

Користувачі TikTok не змогли втриматися від коментарів: "Ця прогулянка назад була дуже зворушливою", "Вона точно набралася", "Під кайфом".

Маллінз розповіла Newsweek , що наступного ранку вона побачила, як Полуничка "штовхала мордою порожні пивні бляшанки, намагаючись знайти ще декілька крапель пива".

"Ми добряче посміялися з цього", - додала господарка тварини.

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