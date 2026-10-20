Світ відмовляється від високосних секунд: як зміниться відлік часу 2027 року

Як зміниться відлік часу 2027 року / © pexels.com

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Зміни стосуватимуться передусім технологій, які залежать від надзвичайно точного вимірювання часу. Для більшості людей нововведення залишиться непомітним: смартфони, комп’ютери та побутові годинники не потребуватимуть спеціального налаштування.

Що таке високосна секунда і навіщо її додавали

Високосна секунда — це додаткова секунда, яку періодично вводили до всесвітнього координованого часу, щоб узгодити його з обертанням Землі. Система UTC спирається на атомні годинники, які забезпечують надзвичайно стабільний відлік часу. Натомість швидкість обертання нашої планети постійно зазнає невеликих змін.

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На тривалість доби впливають геофізичні процеси, рух океанів, атмосферні явища та зміни всередині Землі. Через це астрономічний час поступово відхиляється від атомного.

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Високосні секунди почали використовувати 1972 року. Коли різниця між двома часовими шкалами наближалася до встановленої межі, до UTC додавали одну секунду. У такий спосіб фахівці підтримували відповідність між точним атомним часом і рухом планети.

Однак практика, яка мала забезпечувати точність, з часом стала джерелом труднощів для цифрової інфраструктури. Тому міжнародні фахівці вирішили перейти до безперервної системи відліку.

Чому високосні секунди вирішили скасувати

Головна причина — складність обробки додаткової секунди комп’ютерними системами. Більшість програм розрахована на звичайну послідовність часу, тому нестандартне коригування може спричинити помилки в роботі серверів, мереж і цифрових сервісів.

Проблеми такого типу вже виникали раніше. Зокрема, у 2012 році після введення високосної секунди зафіксували збої в роботі окремих інтернет-платформ. Причиною стали труднощі з обробкою незвичного значення часу.

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Ще один чинник — зміни швидкості обертання Землі. В окремі періоди планета обертається швидше, ніж очікувалося. Через це науковці почали розглядати можливість від’ємної високосної секунди, тобто вилучення однієї секунди з часової шкали.

Такого коригування раніше не застосовували. Тому фахівці побоювалися, що його впровадження може спричинити ще серйозніші проблеми, адже багато програмних систем не пристосовані до пропуску секунди.

Відмова від високосних секунд має усунути потребу в подібних нерегулярних змінах і зробити синхронізацію часу передбачуванішою.

Як зміниться світовий час від 20 травня 2027 року

Після набуття чинності новими правилами UTC стане безперервною часовою шкалою. До неї більше не додаватимуть і не вилучатимуть окремі секунди для узгодження з обертанням Землі.

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Раніше допустима різниця між UTC та астрономічним часом UT1 обмежувалася приблизно однією секундою. За новими правилами вона зможе поступово збільшуватися — до 3600 секунд, тобто однієї години.

Такий підхід дасть змогу уникнути регулярних коригувань протягом тривалого часу. Водночас точні дані про обертання Землі залишаться важливими для науковців та інших фахівців, яким потрібно враховувати астрономічний час у своїй роботі.

Іноді майбутню масштабну корекцію називають «високосною годиною». Проте конкретний механізм і терміни такого коригування поки що не визначені.

Чи вплине скасування високосних секунд на телефони та комп’ютери

Більшість користувачів не помітить переходу на нові правила. Звичайний розпорядок дня, тривалість хвилин і годин та принцип роботи побутових годинників не зміняться. Переводити стрілки або вручну налаштовувати смартфон через скасування високосних секунд не потрібно.

Найбільше нововведення стосується систем, для яких критично важлива точна синхронізація часу. Серед них:

Банківські та фінансові сервіси. Точний час допомагає правильно фіксувати операції та впорядковувати транзакції.

Телекомунікаційні мережі. Синхронізація потрібна для стабільної роботи обладнання та обміну даними.

Енергетична інфраструктура. Часові мітки допомагають координувати роботу обладнання й контролювати процеси.

Супутникова навігація. Вимірювання часу має ключове значення для визначення місцеположення.

Транспортні системи. Узгоджений час використовують для навігації, обміну інформацією та координації окремих процесів.

Відмова від високосних секунд дасть змогу розробникам зменшити кількість нестандартних сценаріїв, які необхідно враховувати під час створення й обслуговування програмного забезпечення.

Чи означає це, що час на Землі зміниться

Скасування високосних секунд не вплине на фізичну тривалість доби й не прискорить обертання планети. Зміниться лише спосіб узгодження двох систем вимірювання часу: атомної та астрономічної.

Атомні годинники й надалі забезпечуватимуть стабільний відлік секунд. Водночас астрономічний час залежатиме від фактичного обертання Землі, яке не є абсолютно рівномірним.

Згодом різниця між цими шкалами зростатиме. Для повсякденного життя це не матиме відчутних наслідків, але науковцям і фахівцям із високоточних систем доведеться враховувати оновлені правила.

Рішення про перехід до безперервного UTC також прискорює процес, який міжнародна спільнота погодила ще 2022 року. Тоді відмову від високосних секунд планували реалізувати не пізніше 2035 року. Тепер визначено конкретну дату — 20 травня 2027 року.

Отже, скасування високосних секунд стане передусім технічним оновленням міжнародної системи часу. Воно має спростити роботу цифрової інфраструктури, тоді як для більшості людей звичний порядок відліку часу залишиться незмінним.

FAQ

Коли скасують високосні секунди?

Нові правила набудуть чинності 20 травня 2027 року. Від цієї дати до всесвітнього координованого часу UTC більше не додаватимуть і не вилучатимуть високосні секунди для узгодження з обертанням Землі.

Чи потрібно переводити годинник у травні 2027 року?

Ні, спеціально переводити годинники або змінювати налаштування смартфонів не потрібно. Зміни стосуються міжнародного стандарту часу та насамперед систем, які використовують високоточну синхронізацію.

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