ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
218
Час на прочитання
1 хв

Світ втомився від новин: майже половина людей свідомо уникає інформаційного потоку — Reuters

Згідно з новим звітом Reuters Institute, 40% людей у світі свідомо уникають новин — через недовіру, тривожність і перевантаження інформацією.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Все більше людей уникають новин

Все більше людей уникають новин. / © Credits

Погані новини, здається, ніколи не закінчуються: війна в Україні, загрози на Близькому Сході, зростання інфляції, торговельні війни. У поєднанні з фатальним нескінченним скролінгом це починає серйозно впливати на психічне здоров’я людей.

Про це свідчать дані звіту Reuters Institute.

Все більше людей намагаються свідомо зменшити споживання новин — або повністю уникають їх. Згідно з останнім звітом Reuters Institute про цифрові новини, у середньому 40% опитаних із 48 країн заявили, що вони іноді або часто уникають новин. Це значне зростання у порівнянні з 29% у 2017 році.

Як зазначає Фелікс Ріхтер зі Statista, у Великій Британії та США понад 40% респондентів уже навмисно скоротили своє новинне споживання.

У документі також ідеться, що така тенденція тісно пов’язана з низькою довірою до медіа, а також із почуттям втоми від постійного потоку негативу. Автори звіту виділяють два основні типи уникнення:

  • Послідовні уникачі — зазвичай з низьким рівнем освіти, які не мають інтересу до новин взагалі;

  • Вибіркові уникачі — ті, хто навмисно зменшує споживання, намагаючись захистити себе від надміру тривожної або деструктивної інформації.

Така динаміка ставить під сумнів не лише ефективність новинних платформ, а й стійкість демократії, адже доступ до збалансованої інформації — один із її фундаментів.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie