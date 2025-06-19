Світ втомився від новин: майже половина людей свідомо уникає інформаційного потоку — Reuters

Все більше людей уникають новин. / © Credits

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Погані новини, здається, ніколи не закінчуються: війна в Україні, загрози на Близькому Сході, зростання інфляції, торговельні війни. У поєднанні з фатальним нескінченним скролінгом це починає серйозно впливати на психічне здоров’я людей.

Про це свідчать дані звіту Reuters Institute.

Все більше людей намагаються свідомо зменшити споживання новин — або повністю уникають їх. Згідно з останнім звітом Reuters Institute про цифрові новини, у середньому 40% опитаних із 48 країн заявили, що вони іноді або часто уникають новин. Це значне зростання у порівнянні з 29% у 2017 році.

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Як зазначає Фелікс Ріхтер зі Statista, у Великій Британії та США понад 40% респондентів уже навмисно скоротили своє новинне споживання.

У документі також ідеться, що така тенденція тісно пов’язана з низькою довірою до медіа, а також із почуттям втоми від постійного потоку негативу. Автори звіту виділяють два основні типи уникнення:

Послідовні уникачі — зазвичай з низьким рівнем освіти, які не мають інтересу до новин взагалі;

Вибіркові уникачі — ті, хто навмисно зменшує споживання, намагаючись захистити себе від надміру тривожної або деструктивної інформації.

Така динаміка ставить під сумнів не лише ефективність новинних платформ, а й стійкість демократії, адже доступ до збалансованої інформації — один із її фундаментів.