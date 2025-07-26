Світ змінює алкогольні звички: які країни "зав’язали", а які - вживають літрами

Алкоголь / © Freepik

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У Великій Британії, Франції та Німеччині споживання алкоголю різко знижується — і це не лише тимчасовий тренд, а довгострокова трансформація. Згідно зі свіжими даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, за останні два десятиліття британці почали пити на 10% менше, і нині займають лише 25-е місце у світовому рейтингу.

Про це пише Daily mail.

Ще у 2000 році середній британець споживав понад 11 літрів чистого алкоголю на рік, а зараз ця цифра впала до 10,11. Схожа динаміка спостерігається і в Ірландії, де рівень вживання зменшився на 29%, у Франції — на 25%, у Німеччині — на 16%.

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«Зниження споживання алкоголю серед молоді — це глобальний тренд у країнах з високим рівнем доходу», — зазначає докторка Мелісса Олдхем з Університетського коледжу Лондона. За її словами, молодь змінює пріоритети: більше здоров’я, менше калорій, більше грошей у гаманці.

Раніше британці мали репутацію «алкогольної нації»: паби, студентські вечірки, спортивні заходи — усе це традиційно супроводжувалося алкоголем. Але сьогодні все більше молодих людей 16-24 років — так зване «розумне покоління» — обирають низькоалкогольні або безалкогольні напої, а то й повну тверезість.

Не лише Європа. Зі 187 країн, опитаних ВООЗ, 92 скоротили вживання алкоголю. У Сирії зафіксували найбільше падіння — на 93%, хоча там споживання завжди було низьким. Натомість у Камбоджі, М’янмі та В’єтнамі — навпаки, різке зростання. Там алкоголь стає символом зростаючого добробуту.

Найбільше п’ють у Чехії — понад 12,99 літра на людину щороку. У трійці лідерів також Латвія та Естонія.

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У Великій Британії натомість за останні десятиліття змінились уподобання: вино зростає в популярності, пиво — стрімко втрачає позиції. А все більше молодих людей взагалі не вживають алкоголь, що змінює культуру дозвілля цілих поколінь.

Нагадаємо, алкоголь має руйнівний вплив на здоров’я — і нове дослідження, проведене вченими з Університету Сан-Паулу в Бразилії, додає ще один тривожний пункт до цього списку. Результати свідчать: надмірне вживання спиртного пов’язане з підвищеним ризиком судинних уражень мозку, деменції та навіть ознаками хвороби Альцгеймера.