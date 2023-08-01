Світовий рекорд з кількості відтискань за годину побито вдруге за місяць: хто новий володар титулу

Він намагався зробити це протягом семи років.

Румунський спортсмен, який намагався побити світовий рекорд з кількості відтискань за одну годину протягом семи років, нарешті зробив це.

Як повідомляє Книга рекордів Гіннеса, 35-річний Поп Лаурентіу виконав неймовірні 3378 відтискань та забрав титул у Даніеля Скалі (Австралія), який раніше цього місяця став рекордсменом із 3249 відтисканнями.

Роблячи в середньому понад 56 відтискань за хвилину, Поп побив рекорд Деніела більш ніж на 100 разів. Досягнення Попа – кульмінація семи років напруженої роботи. Він послідовно тренувався п'ять днів на тиждень, покращуючи свою статуру та техніку після кожної невдалої спроби встановити рекорд, поки, зрештою, не досяг своєї мети.

Поп Лаурентіу / Фото: guinnessworldrecords.com

Поп провалив свої попередні спроби, тому що його техніка не відповідала стандартам, проте його остання спроба була ідеальною – жодне відтискання не було дискваліфіковано.

"У глибині душі я знаю, що це зробив. Після перших шести спроб я був розчарований, але сьогодні почуваюся переможцем", - прокоментував він.

Його спроба відбулася у Fishmongers' Hall, розташованому поруч із Лондонським мостом, де він працює носієм.

Спочатку він ухвалив рішення побити цей рекорд після того, як побачив новини про Карлтона Вільямса (Австралія). 2015 року 50-річний чоловік зробив 2220 відтискань.

Поп одразу ж вирушив до спортзали, щоб особисто прийняти виклик. Він виконав понад 1220 відтискань, і хоча це було далеко не стільки, скільки у Карлтона, це вселило в Попа впевненість, що він може встановити світовий рекорд, якщо тренуватиметься.

Поп Лаурентіу / Фото: guinnessworldrecords.com

2017 року Поп вперше офіційно спробував встановити рекорд. Однак його техніка відтискань не відповідала стандартам, тому його заявку було відхилено. На той момент рекорд становив 2682 відтискання.

Після цього Поп знову намагався побити рекорд щорічно, проте його заявка щоразу відхилялася через ту ж саму причину.

З кожним роком рекорд ставав дедалі важче побити. Він збільшився з 2682 2017 року до 3206 до кінця 2022 року. Поп визнає, що йому було "психологічно важко продовжувати", і він декілька разів подумував здатися.

Чоловік схвильований тим, що нарешті утримує цей рекорд, якого він жадав так багато років.

"Це означає все", – сказав він. "Моє серце говорило мені, що кожного разу, коли ти зазнаєш невдачі і знову встаєш, ти лише наближаєшся до своєї мети".

Поп Лаурентіу / Фото: guinnessworldrecords.com

Тепер він націлився на те, щоб побити рекорд з кількості відтискань за одну годину з 36-кілограмовим рюкзаком. Поточний рекорд – 537, встановлений Алехандро Тарі (Іспанія) 2021 року.

Нагадаємо, нещодавно у ветеринарній клініці Києва зафіксували найбільшого пацюка у світі. Гризун на ім'я Сквиш важить 955 грамів, має зріст близько 47 см.

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