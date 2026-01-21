Світовий "сховок Судного дня" відкрито для огляду: що всередині

Світовий «сховок Судного дня» / © ladbible.com

У Великій Британії під землею на території саду Kew Gardens у Вейкхерсті відкрили Millennium Seed Bank, відомий як світовий «сховок Судного дня».

Про це пише видання LADbible.

Якщо ви поїдете туди, вам не дозволять зайти, адже доступ до підземного сховища закритий для публіки. Проте журналістка BBC Noa Leach змогла відвідати об’єкт і розповіла, що це високобезпечне місце.

Сховище не призначене для прихистку людей у разі глобальної катастрофи. Воно вже заповнене іншою цінною формою життя — насінням рослин.

У Millennium Seed Bank зберігаються найбільші у світі запаси насіння, що утримуються в замороженому стані під землею.

За словами Leach, у сховищі понад 6,6 тонни насіння, точна кількість невідома, але деяких зразків мільйони. Серед них є види, які зникли в дикій природі, та види, що перебувають під загрозою зникнення.

Насіння зберігається при температурі -20°C, а система безпеки спрацьовує, якщо хтось перебуває у закритому сховищі більше 10 хвилин. Це не для того, щоб хтось міг вкрасти насіння, а щоб відвідувачі не замерзли. Leach навіть підписала відмову від відповідальності у разі зупинки серця під час перебування всередині.

Підземний сховок побудований так, щоб витримати затоплення, радіацію та прямий удар літака, тож це «ковчег життя» відносно безпечний від зовнішніх загроз.

Контейнери не мають маркування, тому навіть якщо потрапити всередину, без доступу до комп’ютерної системи буде складно визначити, що знаходиться в кожному зразку.

Попри те, що Millennium Seed Bank є найбільшим банком насіння у світі, існує понад 1 700 подібних сховищ, включно з Global Seed Vault на архіпелазі Шпіцберген у Норвегії, де зберігаються мільйони зразків насіння з усього світу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у глибині арктичної тундри, всередині гори, знаходиться унікальне сховище — Всесвітнє насіннєсховище на Шпіцбергені, відоме як «бункер судного дня». Тут при постійній температурі -18 °C зберігають насіння найважливіших сільськогосподарських культур зі всього світу.