Священник шокував історією, як демон проламав йому череп під час жорсткого екзорцизму

Панотець Карлос Мартінс із Детройта, штат Мічиган, США, порівняв вигнання бісів із війною проти диявола.

У подкасті Reason & Theology католицький священник розповів, як під час одного екзорцизму він зазнав таких тяжких травм, що йому знадобилося дві операції.

Виступаючи, він заявив, що для нього це "звичайна реальність".

"Одного разу під час екзорцизму на мене напали, і мій череп був настільки пошкоджений, що мені потрібні були дві операції, щоб виправити це. Ти як екзорцист, ти стоїш у проміжку між жертвою і демоном, правильно, ти робиш себе мішенню. Ми робимо все можливе, щоб пом'якшити можливість атаки та пом'якшити наслідки цієї атаки, але завжди є вразливість. Коли ми збираємося зустрітися з дияволом, ми вступаємо у війну. Такою є реальність. Моя робота як екзорциста не полягає в тому, щоб пояснювати скептику чи доводити скептику, що диявол існує. Як священник я проповідую Бога, я проповідую Ісуса Христа, я не проповідую диявола", - поділився він.

Панотець Карлос Мартінс / Фото: скриншот з відео

Священник раніше стверджував, що культовий фільм жахів "Екзорцист" повністю відповідає дійсності — він бачив на власні очі, як люди "левітують".

Карлос Мартінс також згадав особливо огидну одержимість, частиною якої він був, коли демон змушував свою жертву їсти людські фекалії з унітазу.

"Те, що Голлівуд зобразив у фільмі "Екзорцист": левітації, блювання, плювок у священника з надприродною влучністю, все це не було для мене фільмом. Я бачив це на власні очі", - додав він.

Нагадаємо, раніше Карлос Мартінс назвав три способи виявити людину, одержиму демоном. Він стверджує, що демони цілком реальні і мають доступ до прихованих знань.

Читайте також: