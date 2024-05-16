Священник, дружина якого застрелилася, намагався "воскресити її з мертвих" – фото

Жінка наклала на себе руки через декілька днів після того, як подала на розлучення.

Пастор із Південної Кароліни, США, чия дружина застрелилася через декілька днів після того, як подала на розлучення, розповів на поминальній службі, що він відвідував її тіло чотири рази – і навіть намагався "воскресити її з мертвих".

Про це пише New York Post.

30-річна Міка Міллер була знайдена мертвою внаслідок вогнепального поранення в голову в державному парку Ламбер Рівер в Північній Кароліні 27 квітня після того, як, за повідомленнями, протягом декількох хвилин було чути її плач.

Її чоловік, Джон-Пол Міллер, пастор церкви Solid Rock у Міртл-Біч, розповів про її раптову смерть, виголосивши довгу прощальну промову, яку дехто назвав "фальшивою" і "богохульством".

Під час 20-хвилинної промови на поминальній службі 5 травня пастор розповів, як він декілька разів їздив до моргу протягом тижня після її смерті в надії, що вона "прокинеться".

"Кожного разу, коли до мене не доходило, я думав, що вона прокинеться – одного разу на цьому тижні я навіть спробував підняти її з мертвих", - заявив він.

Міллер також згадував, як відвідав торговий центр, де помітив жінку, схожу на його покійну дружину. Він сказав, що не втримався і вигукнув: "Міко!" - а потім з'ясував, що це була одна з її сестер.

"Я думав, що воскресив її з мертвих... Я не можу дочекатися, коли побачу її знову", - сказав він, розплакавшись.

Джон-Пол Міллер під час промови / Фото: Solid Rock / YouTube

Пастор, якого звинувачували в тому, що він доглядав свою нині покійну дружину, коли вона була підлітком, також сказав, що хоча багато людей помічали красу Міки, "лише подружжя знає, наскільки людина прекрасна всередині".

"Якби у мене було 10 годин, цього не вистачило б, щоб розповісти вам про неї все найкраще", - додав він.

Деякі глядачі поминальної служби поквапились розкритикувати промову пастора. Зокрема, деякі назвали слова вдівця "фальшивим сумним актом" і "контролем над збитками":

"На це було так неприємно дивитися. Мало такий нещирий вигляд", - прокоментував відео один з глядачів.

"Це такий низький рівень богохульства", - написав інший глядач.

Судмедексперт округу Робсон визнав смерть Міки самогубством, але її сім'я звернулася до поліції з проханням "глибоко" розслідувати її смерть на тлі звинувачень у тому, що чоловік жорстоко поводився з нею і доглядав її.

Міка декілька разів зверталася до поліції і висувала всілякі звинувачення проти свого чоловіка напередодні своєї смерті. В одному з поліцейських звітів Міка стверджувала, що її чоловік "доглядав" її, коли вона була підлітком, до того, як вони одружилися 2017 року. Вона також стверджувала родичам та іншим членам церкви, що раніше зазнавала насильства з боку свого партнера, про що свідчать різні судові документи.

Як повідомляється, Міка також сказала своїй сестрі, що якщо її коли-небудь знайдуть мертвою в тому вигляді, в якому вона була знайдена в парку, то відповідальність за це буде нести її чоловік, згідно зі свідченнями, поданими її молодшою сестрою Сьєррою Френсіс в Окружному суді округу Горрі.

"Міка неодноразово говорила мені: “Якщо я отримаю кулю в голову, то це не через мене, а через Джей-Пі”, - написала Френсіс у своїх свідченнях під присягою.

Джон-Пол Міллер та Міка / Фото: Burroughs Funeral Home

За декілька тижнів до смерті вона виявила на своїй машині пристрій стеження, і їй неодноразово проколювали шини, повідомив брат Міллер Натаніель Френсіс в окремих свідченнях під присягою.

Ці свідчення були подані, коли сестра Міки намагалася призначити її спеціальною адміністраторкою майна своєї сестри.

Адвокат Міллер, Рассел Лонг, тим часом, рішуче заперечував будь-які звинувачення в грумінгу і зловживаннях.

"Після передчасної смерті Міки Міллер в соціальних мережах і в різних ЗМІ почали поширюватися необґрунтовані чутки і неправдиві звинувачення, що припускають причетність пастора до її смерті", - сказав адвокат. "Це створило галас, змусивши місцеві та національні ЗМІ поширювати ці неправдиві відомості у величезних масштабах. Наш клієнт спростовує будь-яке повідомлення про те, що він коли-небудь жорстоко поводився зі своєю дружиною".

Міллер вже давно стверджує, що його дружина страждала на психічне захворювання, не завжди приймала ліки, раніше робила спроби накласти на себе руки і неодноразово була госпіталізована.

Джон-Пол Міллер та Міка / Фото: Facebook/John-Paul Miller

Зателефонувавши до 911 в день своєї смерті, Міка переконалася, що влада може відстежити її телефон до лісового масиву, де згодом буде знайдено її тіло.

"Я збираюся вбити себе, і я просто хочу, щоб моя сім'я знала, де мене знайти", - сказала Міллер, згідно з аудіозаписом, наданим офісом шерифа округу Робсон.

Поки ширилися чутки про пастора, офіс шерифа опублікував заяву, в якій йшлося, що його не було в Північній Кароліні ні напередодні, ні в день смерті Міки. За словами шерифа Берніса Вілкінса, пастор був на спортивних змаганнях у Чарльстоні, штат Південна Кароліна, в день, коли його дружину знайшли мертвою.

Нагадаємо, зниклого майже 30 років тому чоловіка знайшли живим у сусідському погребі. Він весь цей час перебував лише за 90 м від свого сімейного будинку.

Читайте також: