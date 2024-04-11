Священник під час невдалої гей-оргії не допоміг чоловіку з передозуванням та потрапив до в'язниці

Він не впускав до квартири медиків.

У Польщі опального священика ув'язнили після того, як він відмовився відчинити двері працівникам швидкої допомоги після невдалої гей-оргії.

Про це повідомляє Daily Star.

Панотець Томаш Змажли з костелу Пресвятої Діви Марії Ангельської був ув'язнений на 18 місяців після інциденту, під час якого один з учасників передозувався пігулками від еректильної дисфункції.

Він був засуджений за сексуальні злочини, розповсюдження наркотиків і ненадання допомоги особі, якій загрожувала смерть або серйозні тілесні ушкодження.

Також читайте Спалахнула ряса: священник помер внаслідок трагедії під час служби

Священник влаштував невелике зібрання у своїй квартирі в Домброві Гурничі, що на півдні Польщі, коли один з присутніх, який був голий, знепритомнів, прийнявши більшу, ніж рекомендовано, дозу наркотику. Чоловік-проститутка, який також був на вечірці, зателефонував до служби порятунку.

Це спонукало священника наказати йому піти геть. Коли парамедики прибули на місце події, вони знайшли секс-працівника за межами квартири, але Томаш відмовився впустити їх до помешкання.

Медики викликали поліцію, яку врешті-решт впустили до квартири. Там вони знайшли непритомного чоловіка і його доставили до лікарні, де він одужав.

Томаш Змажли / Фото: youtube.com/@politykawpolsce7490

Джерело повідомило місцевій газеті Gazeta Wyborcza: "Захід був організований духовенством і мав суто сексуальний характер. Його учасники приймали пігулки для потенції".

Коли наступного дня панотець повідомив про інцидент своєму настоятелю, він заперечив організацію "гей-оргії". Однак під час розслідування єпископ Сосновця, який опікується парафією Змажли, заявив, що призначив комісію "для термінового з'ясування обставин ситуації".

Після цього священник був засуджений за численними пунктами на закритому судовому процесі і не зможе подати апеляцію на свій вирок. На додаток до тюремного ув'язнення Томаша зобов'язали виплатити жертві 15 000 польських злотих відшкодування збитків, а також перерахувати ще декілька тисяч до фонду, створеного для допомоги жертвам злочинів.

Нагадаємо, відомий порноактор кинув кар'єру та став священником через одну сцену, яка зруйнувала його життя. Все змінилося на гірше, коли він підписав "саморуйнівний" шестимісячний контракт зі студією.

Читайте також: