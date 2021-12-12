Священник розповів дітям, що Санти не існує і отримав порцію критики від батьків

Священник розповів дітям, що Санти не існує і отримав порцію критики від батьків

Він заявив, що Санта Клаус не справжній, а його костюм придумала Coca-Cola.

На італійській Сицилії римо-католицький священник сказав дітям, що Санта-Клауса не існує. Після такої заяви розлючені батьки звинуватили його в руйнуванні сімейних традицій і позбавленні дітей свята.

Про це повідомляє The Guardian.

"Санта-Клаус – це ефективний образ, який передає важливість дарування, щедрості, обміну. Але коли цей образ втрачає сенс, ви бачите споживництво, бажання володіти, купувати знову і знову, тоді ви повинні переоцінити його, надавши йому новий зміст", — заявляв єпископ.

Єпископ Антоніо Стальяно виправдовується, що не мав на увазі нічого поганого, а намагався підкреслити справжнє значення Різдва та історії святого Миколая.

Водночас парафіяни звинуватили Стальяно в тому, що він втручається в сімейні традиції та святкування та придушив свято дітей, чиї ранні роки були порушені пандемією.

"Ви демонструєте, що, коли справа доходить до сім’ї, дітей та сімейного виховання, ви нічого не розумієте", — написали священникові у соцмережах.

Нагадаємо, що у Харкові відбувся благодійний забіг Санта Клаусів.

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