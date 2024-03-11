Священник викрив фальшивий похорон: труна була порожня, а "покійного" оплакували актори

У Великій Британії священик був змушений скасувати похорон, коли виявив, що "покійного" оплакували актори, а труна була порожньою.

Про це пише Daily Star.

Панотець Руперт МакГарді підготував проповідь і був у своєму одязі, коли прибув для проведення служби. Пишний похорон мав відбутися в римо-католицькій церкві London Oratory, одній з найстаріших церков столиці, у Південному Кенсінгтоні.

Був запряжений кіньми катафалк, два розкішні ретро-автомобілі, чоловіки в капелюхах, повний хор і церква, повна фотографій юнака. Але панотець Руперт був приголомшений, коли виявив, що тіло зникло з труни, а плакальниці були проплаченими акторками.

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Було сказано, що це був похорон 23-річного латвійця на ім'я Лауріс Заубе. Але невідомо, чи він взагалі мертвий, чи його сім'я також стала невинною жертвою зловісної афери. Він зник після новорічної вечірки біля дамби, але його тіло, схоже, досі не знайдено.

Руперт сказав: "Прохання про похорон надійшло три або чотири тижні тому. У день похорону все почало розгортатися. Трунарі збиралися забрати тіло, а потім в останню хвилину їм сказали: "Тіла немає, у нас є прах". Коли я зрозумів, що це несправжній похорон, ми сказали, що не можемо цього зробити. Ми сказали їм, щоб вони пішли, і вони всі пішли відносно щасливі. Якби вони були справжньою сім'єю, вони б ридали. Я був дуже шокований після цього. Я почувався дуже схвильованим. Зазвичай ви вірите людям на слово. Я хвилювався, що буде якесь насильство. Я вирішив, що мушу це зупинити, бо це все несправжнє. Це було дуже моторошно".

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